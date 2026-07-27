Il centrale palermitano, reduce da tre stagioni a Catania, è stato tra i primi innesti del club dopo la storica promozione e racconta l'entusiasmo con cui ha accolto la chiamata della società.

«Sono molto contento e davvero entusiasta dell'opportunità che la Domotek mi ha dato. Quando mi è stato presentato il progetto ho accettato subito, perché mi ha trasmesso fiducia. Sono pronto a mettermi in gioco e a migliorare».

A Reggio Calabria ritroverà anche Alessandro Bruno, libero catanese con cui ha condiviso le ultime tre stagioni in Sicilia. «Alessandro è un ragazzo che conosco molto bene. Abbiamo giocato insieme per tre anni e sono convinto che riusciremo a inserirci rapidamente nel gruppo. Conosco le sue qualità e sono certo che entrambi potremo crescere tanto in questa esperienza».

Bonanno spiega che la scelta della Domotek è maturata anche grazie all'ottima reputazione costruita dalla società nella passata stagione.

«Ho seguito il campionato dello scorso anno e ho sentito parlare molto bene della società, dello staff, dell'allenatore Antonio Polimeni e dell'organizzazione. Appena è arrivata la proposta non ho avuto dubbi: è un progetto che mi ha convinto fin da subito e credo sia il posto ideale per iniziare un percorso importante».

Il nuovo centrale sottolinea anche il valore di un gruppo costruito con il giusto equilibrio tra esperienza e gioventù. «La squadra è composta da giocatori esperti e da tanti giovani. Noi under abbiamo l'opportunità di imparare ogni giorno da chi conosce già queste categorie. Magari all'inizio ci sarà meno spazio, ma allenarsi con atleti di questo livello è il modo migliore per crescere».

Per Bonanno sarà anche la prima occasione per conoscere da vicino Reggio Calabria e il pubblico del PalaCalafiore. «Sono di Palermo e negli ultimi anni ho giocato a Catania, ma non sono mai stato a Reggio Calabria. Sto iniziando a conoscerla e arriverò il prima possibile. Sono sicuro che mi troverò bene, come è successo durante la mia esperienza catanese».

Infine uno sguardo agli obiettivi della nuova stagione, dopo il triplete conquistato dalla Domotek tra campionato, Coppa e Supercoppa. «So bene che ripetere quanto fatto lo scorso anno sarà molto difficile. La Serie A2 è un campionato completamente diverso e molto più competitivo. Io, però, lavorerò ogni giorno per migliorare e spero che, tra qualche anno, anche io possa diventare uno dei protagonisti di traguardi importanti come quelli raggiunti da questa società».