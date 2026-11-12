Una maratona da quasi tre ore, cinque set, l'ottavo match in ballo prima di arrendersi. La Domotek Volley esce sconfitta ma a testa altissima dalla sfida contro il Gioia del Colle, e il team manager Mirko Crucitti traccia il bilancio della prestazione.



«Ovviamente lo sapevamo, è stata una maratona, una gara incredibile – esordisce Crucitti –. Il pubblico le ha provate tutte per sospingere la Domotek. Una gara durata quasi 3 ore».



Il team manager sottolinea il livello tecnico dell'incontro: «È stata una partita di alta pallavolo, alti ritmi. Primo e quinto set abbondantemente ai vantaggi, è stata una partita per il pubblico sicuramente entusiasmante. Questo dimostra che la A2 è un pianeta davvero fuori da qualsiasi altra orbita ed è molto più forte di tantissimi primi campionati di altre nazioni».



C'è spazio anche per il rammarico, ma senza drammi e con voglia di ripartire: «Ovviamente c'è un po' di rammarico per il risultato, perché specialmente in casa noi vogliamo fare bene davanti al nostro pubblico, vogliamo che questo sia un fortino. Però comunque abbiamo mosso la classifica e siamo a cinque punti dopo le prime quattro giornate, e non era scontato essere a questo punto perché abbiamo affrontato anche corazzate. Il calendario era particolarmente ostico, soprattutto con tante trasferte lunghe, e all'inizio non abbiamo finito perché la prossima è a Fano e sarà altrettanto battaglia. Speriamo di muovere ancora la classifica anche lì».



Crucitti si sofferma anche sull'uso della tecnologia, sempre più centrale: «Il video check è ormai radicato nella Lega Pallavolo, nella Serie A. Il livello è talmente alto che anche gli arbitri è normale che qualche palla la sbaglino, ed è giusto nei loro confronti e nei confronti delle squadre avere questa seconda possibilità di rivedere le azioni. Oggi ce ne sono stati un paio anche molto particolari e molto al limite, quindi ben venga la tecnologia. Sono un promotore della tecnologia e posso affermare che la pallavolo è un esempio di come la tecnologia non si sostituisce all'umano, come si è visto in altri sport: in Italia teniamo una buona dose di umano e un'altra buona dose di tecnologia che non fa male».



Il team manager racconta anche il salto di categoria: «Il livello è totalmente diverso e noi ci stiamo piano piano adattando sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, perché non è facile organizzare una squadra di A2: le settimane si rincorrono, il calendario è fitto, le trasferte sono tante. In campo si nota la differenza in maniera chiara ed evidente, e noi vogliamo divertirci in questo campionato che è davvero bello".

Chiusura dedicata al prossimo impegno: "Fano è una squadra davvero attrezzata e tra l'altro è storica nel campionato di Serie A, quindi sicuramente ci darà filo da torcere. Noi vogliamo arrivare lì nelle migliori condizioni e, come sempre, dire la nostra e rompere le scatole a tutte le squadre che incontriamo».