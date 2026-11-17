Una vittoria sofferta, combattuta, ma dal sapore speciale. La Domotek Volley espugna il blasonato campo del Fano al termine di un tie-break emozionante e continua a dimostrare di essere una squadra viva, competitiva e mai doma.

Tra i protagonisti assoluti della serata c'è Daniele Buzzi, centrale che, subentrato a Marco Bragatto dopo l'infortunio, ha saputo tenere alta la barra della squadra nei momenti più delicati.

"Finalmente" esordisce Buzzi, visibilmente soddisfatto per il ritorno al gioco dopo un periodo complicato. "Non vedevo l'ora di riuscire a giocare un po' di set, una parte corposa della partita. Adesso avevo fatto solo due o tre ingressi, giusto per qualche punticino, e finalmente sono riuscito a ottenere questa prima soddisfazione che spero di portare avanti il più possibile".

Il pensiero va subito al compagno infortunato: "Non era un momento facile, si era fatto male Marco Bragatto, speriamo di ritrovarlo quanto prima, che è una pedina imprescindibile. Però è andata bene. È sempre difficile subentrare a un compagno che si infortuna, soprattutto se sta facendo una bella gara. Spero di aver soddisfatto Antonio Polimeni e tutta la squadra".

La partita contro il Fano è stata un vero e proprio braccio di ferro: "È stata una partita molto combattuta, con alti e bassi da entrambe le squadre. Un ennesimo tie-break, ma sono le partite più belle da giocare alla fine. Ci siamo tolti una grossissima soddisfazione. Abbiamo dimostrato per l'ultima volta che siamo sul pezzo, che siamo competitivi contro tutti e possiamo toglierci grandi soddisfazioni sia in casa che in trasferta".

Il tema del carattere è centrale nelle parole del centrale: "Non ci arrendiamo davanti a nulla. Le partite possono essere sotto 2-0, ma continuiamo a lottare fino alla fine, senza arrenderci mai. È la cosa più bella, forse è la cosa che è passata più di tutte, anche nella sconfitta da Grottazzolina. Non ci arrendiamo davanti a nulla".

Buzzi poi si sofferma sulla forza del gruppo: "È un bel gruppo, unito. Ci siamo integrati bene tutti quanti, anche con i due ragazzi stranieri, Sen e Boiko. Siamo un gruppo affettato, che secondo me è tecnicamente molto forte, che può ancora crescere tanto, perché c'è un giusto mix tra giovani e giocatori con una certa esperienza. Tutti apprendono da chi gli sta accanto. È una bella cosa".

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno, sabato contro la rivelazione del campionato,Rinascita Lagonegro: "Sarà un sabato infuocato contro una squadra importante. La prima parte di campionato è stata in vetta fino a qualche ora fa. Ha iniziato subito alla grandissima, ha continuato un percorso eccellente. Un altro test probante. Tutte le partite sono difficili. Quest'anno l'A2 Credem sta dimostrando di essere estremamente competitivo come campionato, mai scontato. Secondo me sabato ci aspetta una partita tostissima. Loro sono una squadra quadrata, molto tosta, molto forte. Noi cercheremo di dare il meglio, di fare la prestazione migliore possibile in un palazzetto, in un ambiente difficile, in cui giocare è veramente difficile".

Infine, un bilancio personale sul percorso di recupero: “Sto migliorando. Sto saltando qualche decina di centimetri in meno in confronto alla scorsa stagione, però sto lavorando tanto e sto cercando di recuperare il prima possibile tutti i chili di massa muscolare persi e gli allenamenti persi per essere il prima possibile competitivo e in forma al top. Il peggio è passato. Andiamo avanti e pensiamo a saltare molto più di prima, questo deve essere l'obiettivo".

La Domotek Volley, con uomini come Buzzi, continua a sognare e a lottare. E il messaggio è chiaro: mai arrendersi, mai smettere di saltare.