Lavoratori sotto rete al Palacalafiore. La Domotek ed i suoi pallavolisti vogliono cavalcare un sogno. Gli amaranto di mister Polimeni vogliono farsi accogliere dalla carica di un pubblico che promette cifre da Guinness e che, nell’ultima uscita ha scritto 5.400 spettatori.



Partiamo dalla formula: Capitan Laganà e soci hanno vinto in Piemonte, a Valenza, in provincia di Alessandria, contro l’Acqui Terme per zero a tre.

Per passare il turno, ai reggini basterà perdere al tie-break.

Qualora,invece, Acqui Terme, avversario che sconfisse la Domotek nel PlayOff della passata stagione, riuscirà a vincere con il risultato di 0-3 a 1-3 si procederà al Golden Set, una nuova partita nella partita perdurante fino a quindici punti supplementari.



Dunque, massima attenzione per Reggio e prova, più che sfidante per gli ospiti.

L’avversario: Michal Petras, è la stella ed ha sempre dimostrato grande feeling sul taraflex del Palacalafiore.

Attenti al forte Jacopo Botto, il centrale Esposito ed il dirompente Argenta,molto bene in gara 1, sotto la guida di Mister Serafini.



Morale alto in casa amaranto.

I tifosi avranno l’opportunità, così come avvenuto con la Del Monte Coppa Italia conquistata sempre in questa stagione agonistica, di potersi “auto-immortalare” con la Supercoppa Del Monte, conquistata il 20 aprile scorso.



Arbitrano Giuseppina Stellato e Claudia Lanza.

Classica diretta sul Canale Youtube di Lega Volley con telecronaca di Giovanni Mafrici.



Le dichiarazioni pre-gara



Mister Antonio Polimeni

«Le differenze maggiori sono dalla nostra parte. Loro naturalmente hanno i loro effettivi punti di forza, giocatori importantissimi che sarebbero sicuramente titolari in qualsiasi altra squadra che vuole ambire alla A2. Petras, Botto, Argenta, Esposito sono giocatori veramente bravi. È chiaro che hanno incontrato una Domotek che sin dall'inizio ha voluto mettere la testa avanti. A parte il secondo set in cui ci siamo fatti recuperare sul finire, è stata una partita che abbiamo che, con concretezza, abbiamo dominato. Ed è stata importantissima, perché ripeto: Acqui Terme è una bella squadra, non è un caso che ha eliminato squadre di caratura importante come Castellana e Gioia del Colle. Io penso che bisogna lottare come sempre, su ogni pallone. È chiaro che c'è un bel vantaggio, è chiaro che si parte coi favori del pronostico, complice anche la formula, ma qui è tutto “impronosticabile”. Ogni squadra, ogni partita ha la sua storia.

Noi dobbiamo scendere in campo come se fosse la prima partita. Dobbiamo dimenticare il risultato – non come l'abbiamo ottenuto – e sappiamo i loro punti di forza, ma anche i loro punti deboli. Dobbiamo andare sotto rete a fare la nostra partita, curandoci non del punteggio o del risultato, ma pensando come sempre alla prestazione. È quello che poi ci ha sempre caratterizzato nelle partite che siamo riusciti a portare a termine».



Saverio De Santis-Libero



«Nulla è scontato, ogni pallone scottante. Si riparte per una nuova serie importantissima, con un altro trofeo in bacheca. Hanno sicuramente un giocatore, il forte Argenta, giocatore di un’altra categoria. L’ha dimostrato. Sono più o meno la stessa squadra con questa pedina in più che bisognerà tenere in casa perché verranno con la voglia di conquistare una finale, come già fatto a Gioia del Colle».



Il prossimo appuntamento è per il 1° maggio, alle ore 20 al PalaCalafiore. Una data speciale, quella della Festa dei Lavoratori, che De Santis vuole trasformare in una festa amaranto. «Aspettiamo tutti i tifosi , sempre agguerriti. Vogliamo un PalaCalafiore pienissimo perché c’è da conquistare, come già detto prima, una finale che sarebbe “tanta roba”. È una squadra imprevedibile: ha battuto sia Castellana Grotte che Gioia del Colle, ovvero le nostre maggiori concorrenti nel girone. Quindi siamo assolutamente consapevoli di aver vinto in casa loro, ma anche della loro forza e che verranno qua con tanta voglia di dimostrare e di portare a casa una finale».