Una rimonta da favola, una di quelle che restano nella storia. La Domotek Volley Reggio Calabria ribalta il Brescia, già vincitore della Supercoppa, da 0-2 a 3-2 e conquista due punti pesantissimi in una giornata di campionato che il tecnico Antonio Polimeni non esita a definire «una pagina importantissima per la storia sportiva di Reggio Calabria».

«È stata una sorta di saga sul 2-0 – esordisce il tecnico –. Non so in quanti avrebbero scommesso un dollaro su di noi. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo recuperata, e il pubblico è stato ancora una volta straordinario. Anche alle 4 del pomeriggio, in questa categoria, alla prima in A2 Credem,ha dimostrato di avere una marcia in più: boati allucinanti nei momenti più importanti ci hanno spinto verso quest'altra impresa».

Polimeni sottolinea la prestazione corale: «Bravissimi i ragazzi, chi ha giocato all'inizio e chi è subentrato, che è stato decisivo. Chiunque sia entrato oggi ha dato un contributo notevole, e il Capitano Laganà nel break è stato l'emblema di quello che dico. Sono felice per loro, se lo meritavano: questa settimana hanno fatto probabilmente la migliore settimana di lavoro da quando lavoriamo insieme».

Sul piano tattico, il tecnico evidenzia la capacità di cambiare le carte in tavola: «Se non hai giocatori che ti permettono di ribaltare la contesa, l'allenatore non può fare nulla: non fa nessun punto. Siamo stati bravi noi, determinanti anche dalla panchina, come in parte a Pineto: poter dare ai ragazzi la possibilità di rifiatare senza abbassare la concentrazione è tanta roba».

Infine, una riflessione sulla mentalità del gruppo: «Mai come più di questa è la vittoria di un gruppo intero straordinario. Passano gli anni, passano i gruppi, passano le squadre, ma la mentalità è sempre la stessa: non si molla mai. Sapevamo che se avessimo vinto quel terzo set avremmo visto un'altra partita, e così è stato. Dove può arrivare questa squadra? Può continuare ad allenarsi da martedì come i ragazzi sanno fare, aggiungendo sempre uno step maggiore, con obiettivi di squadra ma anche individuali. È un gruppo giovanissimo e già migliore rispetto a un mese fa. Dobbiamo solo registrare alcune situazioni a livello fisico, ma abbiamo professionisti e uno staff che gestiranno al meglio ogni situazione per essere pronti a ogni partita.