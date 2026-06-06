Sono giorni frenetici in casa Bocale, soprattutto dopo le voci (che continuano a rincorrersi) su una possibile fusione con la Pro Pellaro (che il club bianconero ha però smentito). A parte la veridicità o meno di un ipotetico "BocaPellaro", la società biancorossa sta già pianificando in maniera lineare, chiara e autonoma la prossima stagione.

Riassetto societario

All'interno della dirigenza, infatti, non si è praticamente mai andati in vacanza. Il club è in pieno riassetto societario e il primo step è quello di individuare il nome del presidente che rappresenterà il club nella prossima stagione. Nulla è ancora ufficiale ma sembra ormai imminente la nomina di Francesco Cuzzola come nuovo numero 1 biancorosso e che andrà ad affiancare appunto il patron Filippo Cogliandro.

Parallelamente a questo, si sta lavorando anche sul fronte mercato (anche se ancora è presto). A tal proposito, in casa biancorossa, è tornato un volto storico come quello di Leo Secondi. Non in campo (per la nostalgia di molti) bensì nelle vesti di consulente tecnico. Un organico che, inoltre, cambierà molto rispetto a quello passato anche perché (probabilmente) cambieranno le ambizioni del club e volte a qualcosa di più importante di una semplice salvezza. Insomma, tutto è ancora in divenire ma una volta ufficializzate queste situazioni si potrà partire per la completa programmazione.