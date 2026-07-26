La campagna acquisti estiva nel calcio dilettantistico calabrese entra nel suo momento più caldo. Con il mese di luglio che volge ormai al termine e la data dei primi raduni sempre più vicina, i club sono al lavoro a ritmi serrati per completare le rose. A scuotere le ultime ore di mercato nel campionato di Eccellenza sono state soprattutto Virtus Rosarno e Palmese, protagoniste di due operazioni di primissimo piano.

Virtus Rosarno, ecco bomber Le Piane

La Virtus Rosarno spara il botto e rinforza in maniera pesante il proprio reparto avanzato con l'ingaggio di Gigi Le Piane. Attaccante classe 1994, Le Piane è una vera e propria garanzia per la categoria, oltre che uno dei profili più stimati ed esperti dell'intero panorama dilettantistico regionale.

Un attaccante moderno, dotato di forza, personalità e un fiuto del gol certificato dagli spietati numeri della sua carriera, che lo vedono aver già varcato la soglia delle 100 reti complessive tra Serie D ed Eccellenza. Il suo arrivo garantisce alla formazione amaranto non solo peso specifico ed esperienza nel box di rigore, ma anche quel fattore concretezza indispensabile per affrontare da protagonisti una stagione complessa.

Palmese, spinta e qualità con Malara

Risponde presente la Palmese, che per la stagione sportiva 2026/2027 si assicura le prestazioni di Riccardo Malara. Terzino sinistro di piede mancino (classe 2005), capace di agire con disinvoltura anche come esterno a tutta fascia, il ventunenne neroverde vanta già un bagaglio d'esperienza di tutto rispetto maturato nei palcoscenici nazionali.

Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, si è imposto come uno dei migliori prospetti del vivaio amaranto, collezionando 31 presenze e 3 reti nel campionato Primavera 2 (stagione 2022/23). La consacrazione tra i "grandi" arriva in quarta serie con la maglia della Vibonese (28 presenze tra campionato e Coppa Italia), per poi proseguire con il ritorno alla Reggina e la parentesi con il Matera.

Nella seconda parte della passata stagione ha vestito la maglia della Gioiese, confermando qualità, dinamismo e grande maturità tattica. Con l'innesto di Malara, la Palmese si assicura un profilo di prospettiva ma già abituato a contesti competitivi, in grado di garantire intensità, duttilità e chilometri sulla fascia sinistra.