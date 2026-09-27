Nel terzo turno i cosentini superano 1-0 in Trebisacce e si portano a quota 9. I risultati finali e la classifica aggiornata
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
L’Eccellenza calabrese è ritornata in campo oggi pomeriggio. Si sono concluse da poco le partite valide per la terza giornata del massimo campionato regionale di calcio.
Come di consueto, la redazione sportiva del network LaC vi propone il riepilogo dei risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno in programma domenica 4 ottobre.
I risultati
DB Rossoblù Luzzi-Trebisacce 1-0
Reggioravagnese-Brancaleone 0-0
Soriano Fabrizia-Isola CR 0-1
Rossanese-Virtus Rosarno 2-1
Sersale-Deliese 1-0
Palmese-Sc Soverato 2-2
Plm Morrone-ADMO Pro Pellaro 0-0
Paolana-Gioiosa Jonica 2-1
La classifica
1. DB Rossoblù — 9
2. Paolana — 7
3. Deliese — 6
4. Rossanese — 6
5. Palmese — 5
6. Reggio Ravagnese — 4
7. SC Soverato — 4
8. Pro Pellaro — 4
9. Morrone — 4
10. Trebisacce — 3
11. Gioiosa Jonica — 3
12. Virtus Rosarno — 3
13. Soriano — 3
14. Sersale — 3
15. Isola CR — 3
16. Brancaleone — 1
Il prossimo turno
ADMO Pro Pellaro-Paolana
SC Soverato-Plm Morrone
Virtus Rosarno-Sersale
Isola CR-Rossanese
Brancaleone-Soriano Fabrizia
Trebisacce-Reggioravagnese
Gioiosa Jonica-DB Rossoblù Luzzi