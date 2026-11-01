La DB Rossoblù Luzzi non conosce soste e consolida il primato in classifica. L'ottava giornata del campionato di Eccellenza calabrese sorride alla formazione guidata da mister Magarò, che supera il Sersale per 2-1 e conquista la settima vittoria stagionale, salendo a quota 22 punti. Un successo prezioso che permette ai rossoblù di mantenere tre lunghezze di vantaggio sulla Deliese, seconda a 19 punti.

Alle spalle della capolista, la Deliese risponde con un convincente 3-0 ai danni del San Nicola Chiaravalle Soverato. Giornata importante anche per la Rossanese, che inaugura nel migliore dei modi il nuovo corso tecnico targato Vittorio Perrotta. I bizantini superano in trasferta la ReggioRavagnese per 4-2, centrando la prima vittoria dall'arrivo del nuovo allenatore e rilanciando le proprie ambizioni dopo un avvio di stagione complicato.

Successo anche per il Trebisacce, che supera 2-1 la Palmese e aggancia proprio i neroverdi a quota 15 punti, in terza posizione insieme al Pro Pellaro, fermato dalla Virtus Rosarno. Quest'ultima conquista una vittoria interna per 1-0, con gli ospiti che portano a casa tre punti importanti. La Gioiosa Jonica supera invece 2-0 il Soriano, mentre termina in parità, sull'1-1, la sfida tra Isola Capo Rizzuto e Paolana. Nessuna rete, infine, nella gara tra Brancaleone e Morrone, che chiudono sullo 0-0.

In classifica, la DB Rossoblù Luzzi guida con 22 punti, frutto di sette vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. Alle sue spalle c'è la Deliese con 19 punti. Terzo posto condiviso da Trebisacce e Pro Pellaro, entrambe a quota 15, seguite dalla Palmese con 14. Il Soriano è sesto con 13 punti, mentre Paolana e Gioiosa Jonica inseguono a quota 12. Rossanese e Morrone sono appaiate a 11 punti, davanti alla Virtus Rosarno, ferma a 7. Nella parte bassa della graduatoria Brancaleone e Sersale hanno 6 punti, San Nicola Chiaravalle e Isola Capo Rizzuto 5, mentre chiude la ReggioRavagnese con 4 punti.