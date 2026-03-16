Continua il momento negativo della Palmese che cade anche davanti ai propri tifosi, in occasione della venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza, a favore della Reggioravagnese. Sono cinque infatti le partite senza successi per la formazione neroverde che domenica ha dovuto cedere a un eurogol di Giancarlo Simigliani, nonostante una prestazione di rilievo che però non è servita a portare punti in cascina.

Il rammarico di Dal Torrione

Nelle parole post partita del tecnico Mario dal Torrione c'è tutto il rammarico di questo periodo no: «Penso che questa era una partita dove non meritavamo assolutamente di perdere. Venivamo da due sconfitte consecutive prima del pari contro l'Isola Capo Rizzuto, e poi la sconfitta di Soriano. Purtroppo non ci possiamo nascondere dietro a un dito, la differenza però è che se prima eravamo passivi nelle sconfitte questa volta invece abbiamo lottato e strameritato per almeno settanta minuti. C'è anche da dire che non abbiamo concretizzato le innumerevoli occasioni create sulle fasce, anche con Rajchenberg, e alla fine abbiamo preso il gol nell'unico tiro in porta concesso, peraltro un eurogol che non si vede tutti i giorni. Dobbiamo rimboccarci le maniche e non mollare, anche se il morale è sotto i tacchi. Diciamo che è un momento no, ma l'inerzia prima o poi cambierà, non può essere sempre così».