Il calciomercato dilettantistico ribolle e, nonostante le temperature estive siano già altissime, a scaldare ulteriormente l'ambiente ci pensano le trattative di due delle neopromosse più ambiziose del prossimo campionato di Eccellenza: il Sersale e la Deliese. Entrambe le piazze stanno allestendo rose competitive per non recitare un ruolo da semplici comparse.

Sersale: ecco la saracinesca Lisi

Dopo tre anni di assenza, il Sersale si riaffaccia sul palcoscenico del massimo campionato regionale con l'obiettivo chiaro di essere la vera mina vagante del torneo. La dirigenza giallorossa ha piazzato un colpo da novanta tra i pali, assicurandosi le prestazioni del giovane e promettente portiere Cristian Lisi.

Lisi viene da stagioni importanti: dopo l'ottima annata con il Soriano, ha conquistato la Serie D con il Sambiase, dove è riuscito a esordire confermando il suo grande valore. Le sue prime parole in giallorosso sanno già di grande carica:

«Sono molto contento di far parte di questa società e non vedo l’ora di scendere in campo e dare il massimo per questo paese, per questa società, per il mister e per i miei compagni di squadra. Ringrazio la società per la fiducia. Forza Sersale».

La continuità è però il vero segreto dei successi e i "Lupi" lo sanno bene. Accanto al volto nuovo di Lisi, è arrivato l'importante rinnovo di Giacomo Costa, pronto a dare ancora tutto per la maglia: «Ho deciso di sposare ancora questo progetto perché ormai questa piazza è diventata una seconda famiglia. Ringrazio la società e il mister per la fiducia. Sono pronto a dare il 100% per questa squadra e, soprattutto, per i nostri tifosi».

Deliese, lo zoccolo duro per un ritorno storico

Non è da meno la Deliese. La compagine amaranto si appresta a vivere un campionato di Eccellenza storico, che mancava in riva al Delia da circa vent'anni. Dopo i primi colpi ad effetto di inizio mercato, la società ha deciso di blindare lo zoccolo duro che ha dominato lo scorso campionato di Promozione B.

Il punto fermo da cui ripartire non poteva che essere il capitano, Alessandro Carbone, leader indiscusso e protagonista assoluto della splendida cavalcata verso la promozione. Insieme a lui, la Deliese ha annunciato il prolungamento del contratto di altri due elementi chiave dello scacchiere tattico: Santiago Sarantonelli e Michele Versaci. Due mercati diversi ma ugualmente ambiziosi: Sersale e Deliese sono pronte a dare battaglia. Il campionato di Eccellenza è avvisato.