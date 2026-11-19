La Deliese insegue a tre punti e ospita l'Isola CR. Spettacolo assicurato negli scontri diretti in zona playoff Palmese-Soriano Fabrizia e Pro Pellaro-Trebisacce

Il campionato di Eccellenza si prepara a mandare in archivio l'undicesima giornata, un turno che promette di rendere ancora più nitide le gerarchie in una classifica dove i valori iniziano a emergere, ma gli equilibri restano apertissimi

La corsa al vertice

Continua a viaggiare a ritmi altissimi la capolista Dbr Luzzi, finora unica formazione ancora imbattuta del torneo. La squadra guidata da mister Magarò è attesa però da un banco di prova tutt'altro che agevole sul terreno dello stadio "Tarsitano", tana di una Paolana in netta risalita e galvanizzata dal successo conquistato in extremis nello scorso turno.

A tre lunghezze di distanza osserva interessata la Deliese, seconda forza del campionato e a caccia dell'ottavo risultato utile consecutivo. L'undici di mister Parentela riceverà l'Isola CR: i giallorossi di Gregorace navigano a quota sette punti con appena sei reti all'attivo, ma restano un avversario spigoloso e da non prendere sottogamba.

Incroci playoff e squadre in forma

Il programma offre due sfide dal chiaro sapore di spareggi promozione. Riflettori puntati su Pro Pellaro-Trebisacce: i bianconeri di mister Ginobili attraversano un periodo d'oro, forti di tre vittorie di fila e otto risultati utili consecutivi che li hanno portati a ridosso della vetta; di fronte troveranno un Trebisacce ferito da due ko consecutivi ma determinato a rialzarsi per rientrare nella griglia playoff. Promette scintille e calcio propositivo anche lo scontro diretto tra Palmese e Soriano Fabrizia, rispettivamente quarta e quinta della graduatoria.

Sogna l'aggancio ai piani alti anche il Gioiosa Ionica, letteralmente rigenerato dalla cura Crucitti: con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare, i biancorossi sono ormai a ridosso della zona playoff. La trasferta sul campo della Virtus Rosarno nasconde però più di un'insidia, con i padroni di casa clamorosamente penultimi e affamati di punti per invertire la rotta.

La lotta per non retrocedere

In coda la posta in palio diventa pesantissima per evitare la zona playout. Saranno veri e propri scontri diretti quelli tra Sc Soverato e Brancaleone e tra Sersale e Rossanese, sfide in cui sbagliare è vietato. Chiamata infine a una prova d'orgoglio il fanalino di coda Reggioravagnese, impegnata in terra cosentina sul campo della Morrone in una gara che profuma già di bivio stagionale.

Le partite

Pro Pellaro-Trebisacce

Deliese-Isola CR

Palmese-Soriano Fabrizia

Paolana-Dbr Luzzi

Morrone-Reggioravagnese

Sc Soverato-Brancaleone

Sersale-Rossanese

Virtus Rosarno-Gioiosa Ionica