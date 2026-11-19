Dopo le prime dieci giornate del campionato di Eccellenza, il bilancio del torneo offre già spunti significativi tra certezze consolidate e qualche inattesa battuta d'arresto. Tra le situazioni che destano maggiore sorpresa c'è senza dubbio quella della Virtus Rosarno: una piazza dal blasone importante che si ritrova attualmente al penultimo posto in classifica con appena sette punti all'attivo, a una sola lunghezza dall'ultima posizione.

Nonostante un avvio di stagione al di sotto delle aspettative della vigilia, il margine per invertire la rotta è ancora ampio e la dirigenza amaranto ha deciso di non restare a guardare. Il club si è mosso con tempestività sul fronte mercato per consegnare allo staff tecnico una rosa più competitiva, inaugurando la sessione invernale con un doppio colpo mirato a dare nuova linfa a centrocampo e attacco.

Doppio colpo

Il primo rinforzo ufficiale risponde al nome di David Bessa. Centrocampista di temperamento, Bessa porta in dote grinta, determinazione e una conoscenza già rodata del calcio calabrese, avendo indossato in passato la maglia della Gioiese. Un profilo scelto per garantire sostanza ed equilibrio nella zona nevralgica del campo.

Insieme a lui, la Virtus Rosarno ha ufficializzato l'ingaggio di Lamin Jabbi. Il nuovo attaccante ha già avuto modo di mettersi al servizio della squadra facendo il suo esordio ufficiale nella gara interna disputata domenica contro la Deliese, offrendo subito un segnale concreto della volontà del club di accelerare i tempi di inserimento.

Queste due operazioni rappresentano soltanto i primi tasselli di una campagna di rafforzamento che si preannuncia ben più ampia. La Virtus Rosarno ha avviato la propria riorganizzazione con un obiettivo chiaro: lasciarsi alle spalle le zone basse della graduatoria e avviare la risalita.