Con il verdetto più importante ormai dato, ovvero la matematica promozione in Serie D del Praatortora, e con le tre retrocessioni decise da tempo, le ultime due giornate del campionato di Eccellenza serviranno a capire se ci saranno o meno i playoff. Ecco allora il programma della ventinovesima giornata.

Il programma

Ubriaca di festa il Praiatortora che attendeva solo la matematica per un traguardo dalle tinte storiche. La formazione di mister Viscardi ha conquistato la certezza sul campo dell'Isola CR ma, contro il Soriano Fabrizia e in occasione dell'ultima gara casalinga della stagione, vorrà comunque ben figurare. La sfida tra la capolista e i vibonesi si gocherà al Popilbianco di Cosenza, per via della squalifica del “Mario Tedesco” di Praia a Mara.

Questo sarà un turno fondamentale anche per capire se ci saranno o meno i playoff perché, scherzo del destino, il calendario ha messo di fronte proprio le quattro pretendenti. Innanzitutto il Trebisacce, attualmente secondo, vanta nove lunghezze di vantaggio sullo Stilomonasterace e fino all'ultimo proverà ad aumentare la distanza per evitare i playoff. I delfini però dovranno vedersela contro la Reggioravagnese che è attualmente quarta, a meno dieci dal menzionato Stilomonasterace, e con l'intento di provare a diminuire anche di un solo punto tale distanza per salvare così i playoff. Parallelamente ecco un'altra sorta di spareggio proprio con lo Stilomonasterace che ospita la Paolana. Quest'ultima è appaiata in classifica alla Reggioravagnese e dunque ha il medesimo obiettivo.

L'intento della Dbr Luzzi è quello di chiudere la stagione con onore e per questo che, nella sua ultima uscita casalinga stagionale, vuole congedarsi con una vittoria ai danni dell'Isola CR. Match tra due scontente quello tra Brancaleone e Virtus Rosarno, divise da due soli punti. Stagione da archiviare a più presto invece per la Palmese che sarà di scena sul campo del Bocale. Chiudono il programma Cittanova-Rossanese e Castrovillari-Gioiese.

Le partite

Bocale-Palmese

Castrovillari-Gioiese

Cittanova-Rossanese

Dbr Luzzi-Isola CR

Praiatortora-Soriano Fabrizia

Reggioravagnese-Trebisacce

Stilomonasterace-Paolana

Virtus Rosarno-Brancaleone