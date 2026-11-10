Quinto risultato utile consecutivo, una classifica che continua ad allungarsi e il secondo posto distante appena due lunghezze. La Pro Pellaro non si nasconde più e viaggia a gonfie vele nel campionato di Eccellenza. Nel nono turno di campionato, i bianconeri hanno archiviato la pratica Isola CR con un solido 2-0 casalingo, firmato dalla straordinaria doppietta del difensore Tomas Ciantino.

Un cammino che conferma il grande valore del club reggino, strutturato per recitare un ruolo da assoluta protagonista. A tracciare la rotta e analizzare il momento di forma, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, è stato il portiere argentino Pablo Toani: «Sicuramente il percorso che stiamo facendo è importante, ma i conti si fanno sempre alla fine considerando anche che è un campionato lungo. Noi non dobbiamo guardarci indietro».

«Consapevoli della nostra forza: con lavoro e sacrificio arriveremo in alto»

I bianconeri nascono con l'obiettivo chiaro di stazionare nelle zone altissime della graduatoria. Una responsabilità che non spaventa il numero uno argentino, fiducioso nel gruppo e nei mezzi a disposizione di coach e squadra: «Se davvero questa squadra è stata costruita per combattere lassù, allora con lavoro e sacrificio non ho dubbi che andrà tutto bene e potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati».

L'impatto di Toani tra i pali è stato finora determinante, con interventi decisivi che hanno blindato la porta bianconera nei momenti chiave delle partite: «La reattività tra i pali è qualcosa su cui lavoro duro durante la settimana. Siamo una squadra che cerca di tenere l'avversario il più lontano possibile dalla nostra porta, ma quando arrivano quelle poche conclusioni devo fari trovare pronto e rispondere nel migliore dei modi».

Prossima fermata: il Locri in Coppa e il fortino Brancaleone

All'orizzonte si profila un doppio impegno di vitale importanza. In campionato attende la insidiosa trasferta contro il Brancaleone, sfida in cui la Pro Pellaro farà leva su un dato statistico spaventoso: un solo gol subito fuori casa finora, a testimonianza di una tenuta difensiva esterna invidiabile.

Prima del campionato, però, c'è la coppa. E Toani fissa bene le priorità: «Prepareremo la sfida di Brancaleone come tutte le altre, pensando sempre a dare il massimo. Prima però abbiamo il match contro il Locri in Coppa Italia Dilettanti, un trofeo che rientra tra gli obiettivi dichiarati della società, quindi lavoreremo duro per poter continuare questo percorso anche lì.»