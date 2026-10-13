Continua il momento magico della Pro Pellaro. In occasione della quinta giornata del campionato di Eccellenza, i bianconeri superano con un netto 2-0 il Gioiosa Ionica e mettono a segno la seconda vittoria consecutiva in campionato, la terza se si considera anche l'affermazione in Coppa Italia Dilettanti.

Un ruolino di marcia invidiabile che porta in dote il terzo risultato utile di fila in campionato, impreziosito da una difesa blindata che non subisce reti da tre partite. A decidere la sfida è stata una doppietta da applausi firmata da Cecreta, che regala tre punti d'oro alla compagine reggina, proiettandola a quota dieci punti in classifica.

L'analisi del momento

Nel post partita, mister Max Ginobili ha tracciato il bilancio di questa importante fase della stagione, ricordando come le difficoltà iniziali fossero solo una tappa fisiologica del percorso di crescita del gruppo: «Il campionato è molto duro e lo sapevamo, ma io ho sempre avuto fiducia in questa squadra», ha spiegato con fermezza il tecnico bianconero al termine del match. «È normale che all'inizio si possa avere qualche battuta d'arresto dettata anche dal lavoro svolto. Non è semplice arrivare subito ai risultati, ma la strada intrapresa è quella giusta».

La forza del gruppo

A rendere ancora più prezioso il successo contro il Gioiosa Ionica è stato il contesto in cui è maturato, arrivato al culmine di un periodo complesso dal punto di vista dell'infermeria. Una prova di maturità che Ginobili ha voluto sottolineare con grande enfasi: «Io sono molto contento perché abbiamo avuto una settimana intensa e con diversi infortuni», ha concluso mister Ginobili mettendo in risalto la tenuta caratteriale dei suoi uomini. «I ragazzi stanno dimostrando di essere squadra e questa è la cosa più bella».

Con una difesa d'acciaio, un attacco cinico e una coesione di gruppo sempre più evidente, la Pro Pellaro si conferma una delle realtà più solide e in forma di questo avvio di stagione.