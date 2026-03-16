Prezioso blitz esterno della Reggioravagnese che, in occasione della venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza, batte a domicilio la Palmese per 0-1 e rimane in scia delle prime cinque della classe. A decidere la sfida un eurogol, alla mezz'ora della ripresa, di Giancarlo Simigliani.

Parla Candido

Amaranto che rimangono dunque appaiati al quinto posto, in concomitanza con il Soriano Fabrizia, ma soprattutto tornano a vincere dopo due sconfitte di fila e tre giornate senza successi. Nel post gara, ai microfoni di LaC News24, si è espresso il tecnico Pietro Candido: «Nel complesso credo che abbiamo meritato e alla fine la vittoria è giusta. Al momento non possiamo fare calcoli ma guardare partita dopo partita, sicuramente l'intento è quello di vincere tutte e cinque le partite che rimangono e poi sperare che quelle che sono davanti a noi rallentino. Vogliamo indubbiamente centrare un posto nelle prime cinque, a prescindere se basterà o meno per disputare i playoff ma il segnale deve essere questo. Il destino non è completamente nelle nostre mani, ma noi dobbiamo fare il massimo che è in nostro potere. Dobbiamo ripartire da questa prestazione, poi si vedrà».