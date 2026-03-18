Il centrocampista sta dando un contributo importante alla compagine reggina: «Mi trovo a mio agio e, grazie al mister e ai compagni, sono migliorato molto come prestazioni»

Continua l'alto rendimento dello Stilomonasterace nel campionato di Eccellenza che, in occasione del venticinquesimo turno, rispetta il pronostico e batte agevolmente il Cittanova per 5-0. La notizia ancora più importante, però, riguarda il fatto che allunga sulla Paolana (sconfitta a Castrovillari) e rafforza il terzo posto a cinque giornate dalla fine, spedendo i tirrenici a sei lunghezze di ritardo.

Parla Lonzo

Una squadra compatta e quadrata e che vede tra i suoi principali interpreti anche Roman Lonzo. Ecco le parole del centrocampista, ai microfoni di LaC News24, partendo proprio dall'allungo: «Sì, allarghiamo il divario dalla Paolana, allo stesso tempo non vogliamo cullarci e dobbiamo guardare in alto in modo da raggiungere il maggior numero di punti in queste ultime partite».

Uno Stilomonasterace che non è più una sorpresa ma una bella realtà. Con un posto playoff ormai praticamente in tasca (qualunque sia il piazzamento) bisogna ora capire dove può effettivamente arrivare la squadra: «Siamo una bella squadra, lavoriamo bene tutta la settimana ma non vogliamo sbilanciarci. Vogliamo e dobbiamo arrivare il più in alto possibile, mancano cinque finali e cercheremo di fare un buon ruolo. Fn da agosto sapevamo di essere una grande squadra e di poter raggiungere alte posizioni di classifica».

I numeri

Una squadra che ha fatto della difesa la sua principale forza: seconda miglior difesa del campionato e miglior difesa in trasferta, senza dimenticare i quattordici clean sheets stagionali (meglio solo il Praiatortora). Dati sicuramente significativi e che lo stesso Lonzo spiega così: «Abbiamo una difesa forte e il mister ci sta lavorando da agosto. Abbiamo avuto qualche perdita ma il reparto difensivo, guidato dal capitano Ghergo, sta disputando una grande stagione. Abbiamo del buon materiale».

Una grossa mano però la sta dando pure Lonzo che si è preso le chiavi del centrocampo: «Mi sento a mio agio, all'inizio della stagione dovevo adattarmi perché è il mio primo anno in Italia, ma con l'aiuto del mister e dei miei compagni ho migliorato molte cose. Cercherò di fare del mio meglio in queste ultime cinque gare».