Ben ventitré gol nel venticinquesimo turno del campionato di Eccellenza e con diversi risultati che lasciano ancora tutto aperto per quel che riguarda la zona playoff. Insomma, a cinque giornate dal termine il destino è tutto da scrivere e la penna è nelle mani dei protagonisti. Quelli dell'ultimo turno sono racchiusi nella settimanale top 11 stilata dalla redazione sportiva di LaC News24.

L'allenatore della settimana questa volta è riconosciuto in Fabrizio Daghio. Il tecnico del Castrovillari sta lottando come un leone, nonostante la forte penalità dei Lupi del Pollino e una classifica quasi compromessa, la sua però è una squadra viva e che domenica ha sconfitta la Paolana meritando la vittoria.

La difesa

Il modulo preferito è sempre quello di un 3-4-3 di base e che vede tra i pali, stavolta, il giovane D'Amato. Il portiere della Dbr Luzzi conferma le sue ultime buone prestazioni e, contro la Virtus Rosarno, mantiene la propria porta inviolata contribuendo alla vittoria. Interessante la difesa a tre che vede innanzitutto la new entry Abdelazim, egiziano del Castrovillari che ha gestito da leader il reparto arretrato contro la Paolana. Altra importante prestazione invece per Iannibelli del Trebisacce mentre torna in top l'esperienza di Cordova, ormai storico capitano della Reggioravagnese.

Il centrocampo

Centrocampo dinamico e veloce, ma anche molto tecnico. Le due mezzale sono Raso del Soriano Fabrizia e Lonzo dello Stilomonasterace, di rilievo però la prestazione di Pedrinho Il brasiliano della Rossanese, infatti, è tra i principali protagonisti (insieme a Marco Riconosciuto) della vittoria in casa del Bocale, essendo stato autore di un gol e un assist nel 2-4 finale. Contribuisce alla vittoria del suo Trebisacce anche Julian leonori, che apre le danze dopo solamente un minuto nel match contro l'Isola CR.

L’attacco

Il tridente d'attacco è davvero esplosivo e vede innanzitutto un cliente abituale delle ultime settimane, ovvero Emile Thiakane autore di una doppietta, e di una prestazione straripante contro il Brancaleone. Da rivedere e stropicciarsi gli occhi invece il gol di Giancarlo Simigliani che ha certificato il successo esterno della Reggioravagnese: un gol in acrobazia che non si vede spesso in queste categorie. Chiude il tridente Venema, l'olandese del Castrovillari che ha fatto piangere la Paolana e sperare i suoi.