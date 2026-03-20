Il countdown è ufficialmente iniziato. Meno uno alla finalissima. Sabato 21 marzo alle ore 20.30 il PalaBigi di Reggio Emilia ospiterà gara 1 della serie che assegnerà la promozione in Serie A2. Al meglio delle tre su cinque sfide, la Domotek Volley se la vedrà con i padroni di casa, in una sfida che si preannuncia epica contro la stessa squadra sconfitta in Coppa Italia Del Monte.



Mentre la squadra prepara gli ultimi dettagli,Matteo Mancinelli, reduce dai festeggiamenti per il primo posto conquistato al termine di una cavalcata trionfale.



L'avventura nel weekend decisivo è stata un concentrato di emozioni e maturità. "È stata un'esperienza bellissima", racconta Mancinelli. "Siamo partiti da venerdì tranquillissimi, come se fosse una trasferta qualsiasi. Il punto di forza è stato proprio questo: a Belluno siamo rimasti legatissimi e non abbiamo trovato semplici compagni, ma veri amici. Io personalmente mi trovo benissimo con questa squadra e penso che in campo si veda. Questa sintonia si sente e fa la differenza".



Una differenza che ha permesso alla Domotek di issarsi in vetta alla classifica, meritando il sigillo per la leadership. "È stato un campionato tostissimo", prosegue. "Se fosse andata male, saremmo arrivati secondi con due sole sconfitte, il che la dice lunga sul nostro percorso".



Ora però la testa è proiettata alla serie contro Reggio Emilia. "Sarà un'altra storia", avverte Mancinelli. "Giochiamo gara 1 in casa loro, è una situazione nuova. Loro saranno molto più agguerriti dopo il risultato precedente. Noi, come detto dall'inizio dell'anno, penseremo set dopo set, partita dopo partita. Daremo tutto".



E in questo "tutto" rientra anche lo straordinario clima di gruppo, testimoniato dalle parole del compagno Enrico Zappoli, che ha pubblicamente ringraziato Mancinelli per il supporto nei momenti in cui non era in campo. Parole che valgono più di una vittoria. "Con Enrico ho costruito un rapporto bellissimo", svela Mancinelli. "Per me, è un'esperienza nuova: spesso tra chi gioca e chi non gioca c'è un conflitto velato. Con lui abbiamo trovato il giusto compromesso, ci facciamo spalla a vicenda. Oggi, in qualsiasi sfida non so chi gioca, ma l'importante è portare la vittoria a casa. In lui ho trovato un amico, oltre che un compagno, e ne sono felice".



Nel frattempo, la stampa nazionale ha iniziato a parlare di Castelferretti, piccola frazione di Falconara parte di questa straordinaria realtà. Per Mancinelli, è motivo di orgoglio, ma anche la conferma di un percorso personale iniziato nel migliore dei modi. "È fantastico. L'anno scorso, in questo periodo, lavoravo. Sembrava impossibile, ed è successo. È la dimostrazione che i sogni, se ci credi, si avverano. Ma questo è solo l'inizio del mio percorso. Ora testa alla partita dopo. Festeggiamo questo primato, ma siamo già proiettati alla finale. Finora questo approccio ci ha portato bene, continuiamo così".

La Domotek è pronta. Il sogno continua. E sabato sera, al PalaBigi, si scrive la prima pagina di una storia che può diventare leggenda.