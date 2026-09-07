Erano presenti il Presidente Niño Mallamaci, il Vice Presidente Filiberto Mallamaci e il Direttore Operativo Carmelo Maggio

La società militante in Serie A2 Elite ha partecipato con i propri vertici societari all’evento inaugurale allo Stadio Olimpico di Roma.

La Cadi Antincendi Futura, realtà di punta del futsal italiano militante in Serie A2 Elite, ha preso parte con entusiasmo alla sesta edizione di “Play – Slancio Olimpico”, l’evento che, come da tradizione, dà il via alla nuova stagione del calcio a 5. La manifestazione, ospitata presso lo Stadio Olimpico di Roma, ha trasformato l’impianto capitolino in un vivace centro di aggregazione per società, dirigenti, atleti, arbitri, tifosi e famiglie, offrendo una giornata ricca di confronti e prospettive future.

Per la Cadi Antincendi Futura erano presenti il Presidente Niño Mallamaci, il Vice Presidente Filiberto Mallamaci e il Direttore Operativo Carmelo Maggio, a testimonianza dell’importanza che il club attribuisce al dialogo e alla crescita collettiva del movimento.

La Cadi Antincendi Futura, con il suo contributo e la sua presenza, si conferma non solo una protagonista sul campo, ma anche un attore consapevole e partecipe nel processo di crescita del futsal italiano. L’appuntamento è ora alla prossima stagione, pronta a scrivere nuove pagine di sport, passione e comunità.