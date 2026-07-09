La Cadi Antincendi Futura e il C.S. Lazzaro 1974 hanno ufficializzato una collaborazione strategica che segna un momento storico per lo sport giovanile del territorio.



L'intesa, nata da una profonda condivisione di valori etici e sportivi, si propone di superare la tradizionale frammentazione tra società, creando invece un sistema integrato capace di offrire ai ragazzi un'offerta formativa a 360 gradi.



L'elemento innovativo di questo accordo risiede nella possibilità, per i giovani atleti, di poter sperimentare e sviluppare il proprio talento sia nel Calcio a 5 – sotto la guida tecnica della Futura, realtà di riferimento nel Futsal a livello metropolitano – sia nel Calcio a 11, disciplina gestita con competenza e tradizione dal Lazzaro 1974. Le due società mettono in comune strutture, metodologie e risorse umane, garantendo continuità didattica e percorsi personalizzati.



Le parole del Direttore Sportivo della Futura, Pasquale Gattuso: «Questa unione di intenti rappresenta molto più di un semplice accordo di programma: è una collaborazione fondamentale e strutturale tra le due principali realtà sportive del Comune di Motta San Giovanni. Il Lazzaro e la Futura si stringono la mano con un obiettivo chiaro: valorizzare e impiegare nel modo migliore tutti i giovani del nostro territorio, offrendo loro un doppio sbocco concreto, sia nel calcio a 5 che nel calcio a 11. Alla base di questo progetto ci sono solidi rapporti di amicizia e stima reciproca, ma soprattutto la consapevolezza che solo lavorando insieme si può realmente fare la differenza. È una sinergia nata spontaneamente, senza forzature, con un unico fine: il bene e la crescita della nostra comunità sportiva, a partire dai più piccoli».