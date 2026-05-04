Uno dei campionati di Promozione B più intriganti e competitivi degli ultimi anni e che non vuole finire. Non è bastata infatti un'intera stagione per sancire la vincitrice del campionato e la conseguente neopromossa in Eccellenza dal momento che, Deliese e Gioiosa Ionica, chiudono a braccetto a quota 68 punti. Rispetto il pronostico la compagine biancorossa che, nell'ultimo impegno della regular season, batte agevolmente il già retrocesso Bianco con un secco 0-5 grazie alla tripletta del solito Pavisich e alle reti di Romero e Tromba.

Testa allo spareggio

Si andrà dunque alla "finalissima" supplementare per sancire la vincitrice e con il Gioiosa Ionica che era già proiettato a tale eventualità. Ecco le parole, ai microfoni di LaC News24, del tecnico Giuseppe Giovinazzo: «Le ultime partite non dico che sono scontate ma quasi, soprattutto quando in gioco c'è qualcosa di importante come nel nostro caso e in quello della Deliese. Ora ci apprestiamo a fare questo spareggio».

Sul duello testa a testa: «Questo campionato l'ho disputato tre volte e tre volte posso dire che l'ho vinto, seppur stavolta in concomitanza, ed è una cosa che certamente mi fa piacere perché non era facile. Per il resto non penso che ce lo siamo giocati alla pari con la Deliese perché io sono arrivato a campionato in corso e dunque con dodici partite in meno, dunque non ho avuto le possibilità che ha avuto Parentela sulla panchina amaranto. Nonostante ciò, i numeri sono questi e ora ci apprestiamo ad affrontare questa finale per sancire chi andrà direttamente in Eccellenza».