Classe 1993 nativo di Niscemi. Per lui circa trecento presenze tra serie D e serie C, settantasette reti realizzate e tre promozioni

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuliano Vincenzo Alma.



Il classe 1993 nativo di Niscemi è reduce dall’esperienza di Barletta, laddove da gennaio in poi ha contribuito alla clamorosa rimonta in classifica dei biancorossi, promossi in Serie C a fine stagione. Nel proprio palmares, vanta la vittoria del campionato di serie D anche nelle fila di Siracusa (2024/2025) e Turris (2019/2020).

Circa trecento presenze tra serie D e serie C, settantasette reti realizzate e tre promozioni: un biglietto da visita eloquente per un autentico jolly d’attacco, che può essere impiegato sia come ala che come esterno offensivo.



A Giuliano un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto.