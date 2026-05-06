L’associazione polisportiva che coinvolge principalmente persone con disabilità impegnata negli allenamenti in vista della competizione
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I Girasoli della Locride, associazione polisportiva che coinvolge principalmente persone con disabilità, hanno raggiunto un importante traguardo sportivo: le finali nazionali Special Olympics a Lignano Sabbiadoro dal 19 al 24 maggio
«Ci stiamo allenando per gareggiare in tante discipline con i finalisti provenienti da ogni Regione d'Italia - si legge - e speriamo di rispettare il nostro motto: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”».