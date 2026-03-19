Si è svolto nel segno della sportività, del rispetto e della condivisione il 4° Memorial “Emilio Campolo”, andato in scena presso lo stadio “Mimì Pellicano” di Bocale. A conquistare il trofeo è stato il Bagaladi, al termine di un triangolare che ha visto protagoniste anche il Bocale Calcio Admo, società organizzatrice dell’evento, e il Lazzaro.

Un pomeriggio intenso, non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto umano ed emotivo. Il Memorial è stato ancora una volta occasione per ricordare la figura di Emilio Campolo, educatore stimato e uomo di valori, capace di lasciare un segno profondo e indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. Il suo ricordo continua a vivere attraverso iniziative come questa, che uniscono sport e memoria.

Le tre squadre in campo hanno dato vita a gare combattute ma sempre corrette, nel pieno rispetto dei principi sani dello sport. Oltre il risultato, ciò che resta è il valore della partecipazione: un momento di aggregazione sociale, amicizia e condivisione, che rende questo torneo qualcosa di più di una semplice competizione.

A premiare le squadre è stato Stefano Fazzello della Don Milani, amico fraterno di Emilio Campolo, presenza particolarmente significativa e carica di valore simbolico, che ha ulteriormente rafforzato il legame tra memoria e comunità.

Il Bocale Calcio Admo, classificatosi al secondo posto, esprime le proprie congratulazioni al Bagaladi per la vittoria e al Lazzaro per la partecipazione e lo spirito dimostrato. L’auspicio è che, nelle prossime edizioni, il Memorial possa coinvolgere un numero sempre maggiore di squadre, continuando a crescere nel nome e nel ricordo di Emilio Campolo.