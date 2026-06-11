Il calcio, si sa, non va mai in vacanza neanche nelle stagioni estive e quando è tutto fermo. In attesa dell'inizio della prossima stagione, il Bocale si muove in ottica futura, assumendo sfumature sempre più "professionistiche".

Progetto beach soccer

Anche in questo il Bocale è davanti a tutti e si conferma esempio non solo di socialità e aggregazione ma anche sportivo. La compagine biancorossa, infatti, annuncia ufficialmente la nascita del Bocale Beach Soccer, un nuovo progetto sportivo che segna un passo importante nell’evoluzione e nell’ambizione del club.

Il Bocale Beach Soccer prenderà parte al Campionato di Serie B di Beach Soccer, una competizione composta da sei squadre che si disputerà nella splendida cornice di Amantea, località pronta ad accogliere spettacolo, energia e grande sport sulla sabbia. Un progetto nato per competere, crescere e rappresentare con orgoglio i colori del Bocale anche nella disciplina del beach soccer, sempre più in espansione a livello nazionale.

Grandi ambizioni

Alla guida tecnica della squadra ci sarà mister Gigi Cloro, chiamato a costruire un gruppo competitivo e determinato, pronto a giocarsi ogni partita con intensità e mentalità vincente.

Il regolamento del campionato prevede un obiettivo chiaro e prestigioso: la squadra vincitrice accederà alle Finali Nazionali, con in palio la possibilità di approdare al Campionato di Serie A di Beach Soccer, palcoscenico d’élite della disciplina. Il progetto Bocale Beach Soccer rappresenta una nuova pagina nella storia del club, un’estensione della sua filosofia sportiva fatta di lavoro, identità e valorizzazione del territorio. Ulteriori dettagli su rosa, staff e programma ufficiale verranno comunicati nelle prossime settimane.