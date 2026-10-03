«Il Comune di Scilla è orgoglioso di annunciare la partecipazione della rappresentativa "Borgo di Chianalea – Città di Scilla" al prestigioso Torneo Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia di calcio a 5, che si sta svolgendo in questi giorni nella splendida cornice di Castellabate (Sa)». È quanto dichiara in una nota il presidente del Consiglio Comunale di Scilla, Francesco Catalano.

La squadra, composta dagli atleti Giuseppe De Franco, Giuseppe Briganti, Antonio Vita, Domenico Pirrotta, Rocco Laganà, Angelo Pirrotta, Giuseppe Delorenzo e Giuseppe Giacobbe, è partita alla volta della Campania accompagnata dal Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Catalano. È proprio al presidente Catalano che va il merito di aver profuso energie e dedizione affinché il nostro Comune potesse essere presente a questa importante vetrina nazionale, un’occasione di grande prestigio che porta lustro all'intera comunità scillese.

«La partecipazione al torneo si inserisce in una visione più ampia che vede l'Amministrazione Comunale fortemente impegnata nella valorizzazione dello sport come pilastro fondamentale per il benessere della cittadinanza. Ne è concreta testimonianza il costante lavoro per la restituzione alla collettività dell’impianto sportivo di Jeracari. L’obiettivo dell’Amministrazione rimane quello di potenziare l’offerta sportiva locale, consentendo ai nostri giovani di praticare diverse discipline sul territorio, evitando i disagi degli spostamenti verso i comuni limitrofi.

Un sentito ringraziamento va alle attività commerciali del territorio che, con il loro prezioso contributo, hanno sponsorizzato l’iniziativa, e alla società sportiva "Scillese 1927" per il fondamentale supporto tecnico fornito nella selezione e preparazione degli atleti.

Il torneo si prospetta estremamente impegnativo: i nostri ragazzi sono stati inseriti in un girone complesso, incontrando fin da subito le teste di serie delle passate edizioni. La squadra ha già dimostrato il proprio valore e un encomiabile spirito di sacrificio nella partita d’esordio contro il Borgo di Albori: dopo aver recuperato uno svantaggio di 7-2, i nostri atleti hanno ribaltato il risultato portandosi sul 7-8, per poi chiudere il match in pareggio sull’8-8.

Domani mattina è in programma un test cruciale: il derby calabrese contro il Tropea. L’Amministrazione Comunale e tutta la cittadinanza di Scilla sostengono con orgoglio i propri rappresentanti, augurando loro il meglio per il prosieguo della competizione», conclude il presidente del Consiglio Comunale di Scilla, Francesco Catalano.