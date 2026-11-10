Le prime nove giornate del campionato di Promozione (Girone B) hanno tracciato le prime gerarchie del torneo, ma stanno anche accendendo i riflettori sulle sorprese più belle della stagione. Tra queste spicca senza dubbio il Locri, attualmente installato al quarto posto in piena zona playoff, subito alle spalle del trio di testa composto da Bovalinese, Sporting Polistena e Africo.

Domenica scorsa il Cavallo Alato è tornato al successo dopo due turni di astinenza, superando per 2-1 il Capo Vaticano tra le mura amiche. Decisive le firme di Giampaolo e soprattutto del giovane Salvatore Di Mitri, attaccante palermitano classe 2006 e tra i migliori in campo assoluti del match.

In esclusiva ai microfoni di LaC News24, il giovane bomber ha commentato così l'importanza dei tre punti conquistati: «Venivamo da diverse partite dove non eravamo riusciti a portare a casa la vittoria e, in questa occasione, era importante ritrovarla e lo abbiamo fatto davanti ai nostri tifosi».

La forza di reagire: la gioia dopo il dolore

Dietro alla prestazione di Di Mitri c'è però una storia che va ben oltre il rettangolo di gioco. Il classe 2006 ha dimostrato un carisma e una maturità da veterano, tornando in campo e trovando la via del gol dopo un periodo personale fortemente delicato, segnato dall'improvvisa e dolorosa scomparsa del padre.

Una prova di grande carattere umano e sportivo, raccontata dallo stesso attaccante con profonda commozione ma anche con grande determinazione: «Sono innanzitutto felicissimo per il mio primo gol con questa maglia. Sì, sono tornato nonostante un periodo delicato per me, ma se l'ho fatto è per la mia grande forza e passione che mi sono servite anche a livello personale. Parlando di calcio giocato, sono contento che il mio gol abbia contribuito alla vittoria collettiva».

Obiettivo playoff: «Manteniamo i piedi per terra»

Con questa vittoria il Locri conferma di avere tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista nella corsa alle posizioni di vertice. Nonostante la giovane età, Di Mitri mostra di avere le idee chiarissime sulla strada da seguire da qui al termine del campionato: «Dobbiamo pensare partita dopo partita e, passo dopo passo, cercheremo di fare bene. Poi a fine campionato vedremo dove saremo. Noi siamo comunque consapevoli che possiamo insidiare la zona playoff e daremo il massimo per arrivarci».