L’Associazione Nuova Decastadium presenta “Scrigno dello Sport 2026”, un weekend che unisce sport, cultura, natura e valorizzazione del territorio nel cuore dell’Area Grecanica. Protagonista dell’iniziativa sarà la gara di cronoscalata su strada, competizione agonistica non professionistica di rilievo regionale, inserita nel calendario ufficiale EPS ASI – Comitato Regionale Calabria.

Partenza dal mare di Bova Marina, arrivo alle alture dello storico borgo di Bova (Vùa), attraverso uno straordinario scenario paesaggistico tra la costa ionica e l’entroterra aspromontano. Un percorso tecnico ed emozionante di 10 km con 600 m di dislivello positivo (D+), che metterà alla prova preparazione, resistenza e determinazione di ogni atleta, in un contesto naturalistico unico.

Il progetto prevede, inoltre, tre seminari dedicati a benessere, salute ed inclusione, che si espleterà, sopratutto, nella Giornata dello sport integrato,

presso lo Stadio Comunale di Bova Marina.

La sicurezza del percorso e degli spettatori è garantita da un piano di safety & security redatto da esperti provenienti dalle Forze dell’Ordine. Sul fronte sanitario sarà attivo un presidio medico mobile con ambulanza e personale specializzato per il primo soccorso.