Un curriculum fra i più prestigiosi della storia dell’automobilismo da corsa reggino, che il pilota di Sambatello ha pienamente rivendicato al suo rientro in gara dopo un lungo stop. Domenico Chirico ha vinto nettamente la sua divisione nella Cronoscalata del Pollino, difficile e velocissima gara di velocità in salita, di scena domenica 3 maggio.

Un compito affatto facile, visto il livello velocistico e l’esperienza dai suoi affermati rivali di classe, che nelle quattro manches di prove e di gara non hanno espresso in nessuna sessione lo stesso ritmo del reggino. Sebbene si possa e si debba ancora lavorare e crescere, vista la recente rivisitazione tecnica della macchina, le prime indicazioni arrivate dalla Crono del Pollino regalano sorrisi e fiducia al pluri campione italiano, chiamato adesso a riprendere pienamente gli automatismi di guida con un impegno agonistico, se possibile, più ravvicinato.

Riflettori puntati per il 20-21 giugno sulla grande classica locale, la Coppa dell’Aspromonte, gara vinta in numerose edizioni da questo decorato sprinter della scuderia “Piloti per Passione”, diretta da Elisa Denisi.