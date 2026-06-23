Don Giovanni Zampaglione, direttore dell'Ufficio diocesano sport e tempo libero dell'Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova: «Questo tricolore è il suo capolavoro. Gli auguro di continuare a lottare, a sognare». Plaude anche il consigliere comunale di Reggio, Mario Cardia

Don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello Jonico e direttore dell'Ufficio diocesano sport e tempo libero dell'Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova si congratula con la Fortitudo 1903 di Reggio Calabria che ha conquistato il 4°posto ai Campionati Italiani Juniores Fijlkam disputati al PalaPellicone di Ostia . A impreziosire il risultato è stata la splendida performance di Michael Mollica che nella categoria-50 kg ha conquistato la medaglia d'oro e il titolo di Campione d'Italia Juniores .

« Auguro alla società Fortitudo di trasmettere e dare a ogni ragazzo/a quelli che sono I veri valori della vita e soprattutto di farli crescere sullo spirito di sacrificio con l'obiettivo (valido in tutti gli sport) di formare prima l'individuo e poi l'atleta.

Una menzione particolare su misura per Michael Mollica , che ha trionfato conquistando il titolo di Campione d'Italia Juniores. Non ha vinto solo perché è il più forte, ma perché ogni volta che è caduto sul tatami, si è rialzato con la determinazione di un vero Campione . Questo tricolore è il suo capolavoro. Gli auguro di continuare a lottare, a sognare ea scrivere la sua storia. Ad Maiora, Campione. Sursum Corda Semper», conclude don Giovanni Zampaglione.

Plaude al success del giovane reggino anche il consigliere comunale di Reggio, Mario Cardia.