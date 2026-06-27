Il Roccella è tornato tra i grandi. La straordinaria vittoria del campionato di Prima Categoria, arrivata all'ultima giornata al culmine di un finale di stagione al cardiopalma, ha spalancato ai rossoneri le porte del prossimo campionato di Promozione B. Il tempo delle celebrazioni è però già finito: la società sa bene che la nuova categoria richiede programmazione e tempestività, ed è per questo che la macchina organizzativa si è già messa in moto per definire la rosa e il nuovo organigramma societario.

«Costruire un progetto ambizioso»

Attraverso una nota ufficiale, il club ha voluto tracciare le linee guida della nuova stagione, cavalcando l'onda dell'entusiasmo della piazza: «Il Roccella comunica ufficialmente di aver riavviato le proprie attività in vista della prossima stagione sportiva. Nel clima di grande entusiasmo generato dagli importanti risultati conseguiti nella scorsa stagione, la società ha deciso di dare avvio a un nuovo percorso sportivo, rivolgendo un appello a tutti coloro che desiderano contribuire con passione, competenza e impegno alla realizzazione di un progetto ambizioso e duraturo».

Entra l'imprenditore Domenico Mammolenti

La prima grande novità per il quadro societario risponde al nome di Domenico Mammolenti. Imprenditore di spicco nel settore dei trasporti in Calabria e reduce dall'ottima esperienza dirigenziale dello scorso anno con il Gioiosa Ionica, Mammolenti sposa ufficialmente la causa rossonera.

«Con particolare soddisfazione – si legge nel comunicato – la società accoglie la disponibilità di nuove e significative professionalità, tra cui quella di Domenico Mammolenti. Farà parte del nuovo "Progetto Roccella"».

Blindati mister Galati e il ds Curtale

Se la società si rinnova, l'area tecnica punta forte sulla continuità, considerata il miglior trampolino di lancio per nuovi successi. Confermato in blocco lo staff che ha guidato la squadra alla vittoria del campionato: il ruolo di direttore sportivo resta saldamente nelle mani di Francesco Curtale, mentre sulla panchina siederà ancora mister Francesco Galati.

A loro, insieme al neo-dirigente Mammolenti, è già stato affidato il compito cruciale di allestire una rosa competitiva e pronta a dare battaglia nel torneo di Promozione. Il Roccella non dimentica le proprie radici e il proprio futuro. La società ha infatti confermato alla guida del Settore Giovanile e della Scuola Calcio Luca Daniele. Una scelta dettata dalle grandi capacità organizzative e dalla dedizione dimostrate sul campo da Daniele e da tutto il suo staff di collaboratori, pronti a crescere i talenti rossoneri di domani.