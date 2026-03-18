Basile e Ielo (doppietta) firmano la vittoria reggina sulla Delegazione di Cosenza

La Delegazione di Reggio Calabria mette in bacheca la quarta edizione del “Memorial Franco Funari”, competizione organizzata dal Comitato Regionale Calabria e riservata alle Rappresentative Provinciali e Distrettuali della categoria Under 14, superando i pari età di Cosenza per 3-0 con reti di Basile nel primo tempo e doppietta di Ielo nella ripresa.

Dopo una iniziale fase di studio in cui Cosenza si lascia preferire, al ventottesimo è Reggio Calabria a sbloccare la sfida con Basile, che sfrutta un rimpallo fortunoso per segnare il gol del vantaggio. Ripresa maschia, ma una ripartenza finalizzata da Ielo poco prima della mezz’ora chiude virtualmente la contesa. Allo scadere, infine, è ancora il numero dieci reggino Ielo a trafiggere Cosentino al termine di una bella zione sulla fascia sinistra ad opera di Ranieri.

Al triplice fischio del signor Pandullo della sezione di Catanzaro esplode la festa di Reggio Calabria che si aggiudica il trofeo dedicato alla memoria del compianto Franco Funari per la prima volta. A seguire, la cerimonia di premiazione organizzata dal CR Calabria con il presidente Mirarchi ed il presidente onorario Cosentino, coadiuvati dai Consiglieri Caroleo, Cilione, Della Torre, il prof. Massimo Costa, Responsabile del Settore Giovanile e Scolastico, che hanno consegnato medaglie a vinti e vincitori, per poi consegnare la Coppa nelle mani di capitan Costagliola.

Il tabellino

LND COSENZA-LND REGGIO CALABRIA 0-3 (pt 0-1)

LND COSENZA: Cosentino, Cataldo (6’ st Rende), Pepe, Conte, Spadaro, Ielpo, Pignataro (22’ st Ramundo), Cassiano (22’ st Vocaturo), Palma, Fiorentino, Falcone. All. Amendola

LND REGGIO CALABRIA: Lofaro (36’ st Nelo), Raso (36’ st Bellantone), Marino (36’ st Oriente), Ulli, Di Gesaro, Costagliola (36’ st Salazzaro), Ranieri (36’ st Carella), Merenda (10’ st Cervasio), Poli (36’ st Romeo), Ielo (36’ st Marcianò), Basile (33’ st Nettuno). All. Scappatura

ARBITRO: Giuseppe Pandullo (sez. Catanzaro)

ASSISTENTI: Francesco Trapasso (sez. Catanzaro) e Pasquale Portolesi (sez. Catanzaro)

MARCATORI: pt 28’ Basile (RC) st 28’, st 35’ Ielo (RC)

AMMONITI: Conte (CS) Cervasio (RC) Ranieri (RC)

ESPULSO: al 30’ st Palma (CS)