Una sfida combattuta fino all’ultimo possesso vede Scortica e compagni avere la meglio su una corazzata siciliana, segnando una vittoria di carattere e consolidando morale e posizione in classifica

Una partita vera, combattuta e decisa nei dettagli. Al Palalumaka va in scena una sfida dal sapore di playoff,una classica, e a sorridere alla fine è la Dierre Reggio Calabria, che ha la meglio su Gela con il punteggio di 85-80. Un successo di sostanza e carattere per i biancoblù di coach Inguaggiato, che riescono nell'impresa di fermare la corazzata siciliana , infliggendo la seconda sconfitta consecutiva.

La partita è stata un vero e proprio thriller, con continui sorpassi e controsorpassi che hanno tenuto gli spettatori presenti (e gli appassionati da casa ed ospiti) con il fiato sospeso fino all'ultimo possesso. Grande clima di sportività tra le due società ed i protagonisti in campo.

I primi due quarti fotografano alla perfezione l'equilibrio in campo: la Dierre prova a scappare nel primo periodo (23-19), ma Gela risponde colpo su colpo nel secondo, vinto di misura (22-23), andando all'intervallo lungo sul -3 (45-42).

Nella ripresa, la musica non cambia. Gela si affida alla verve del suo leader del pitturato Hajrovic (top scorer per i suoi con 16 punti), ma dall’altra parte c’è un Giacomo Scortica semplicemente incontenibile. La combo-guard della Dierre firma una prestazione da MVP con 25 punti personali, risultando l’arma in più nel momento di maggiore pressione difensiva degli avversari. Ottimi anche i contributi di Cernic (20 punti) e Miljanic (11), che danno profondità al reparto offensivo reggino.

Proprio quando Gela sembrava poter mettere la testa avanti, arrivando fino al -2, i biancoblù hanno dimostrato di avere nervi saldi,carattere e un'ottima tenuta mentale. Hanno retto meglio la pressione degli ospiti, trovando canestri pesanti nei momenti cruciali per mantenere sempre un piccolo margine di sicurezza.

L'ultima frazione (16-16) è una fotocopia del match: Gela ci prova, ma la Dierre non trema. Ogni tentativo di rimonta dei siciliani si infrange sulla solidità difensiva e sulla lucidità in attacco dei padroni di casa. Il vantaggio non è mai enorme, ma sembra incolmabile per un Gela che, oltre a Hajrovic (16), vede Giusti e Occhipinti chiudere in doppia cifra (14 a testa), ma che nel finale perde lucidità.

Finisce 85-80. Per Gela è la seconda battuta d'arresto consecutiva, un piccolo scivolone che costa carissimo: la vetta della classifica, momentaneamente, va così abbandonata con l'Alfa che assume la leadership. Per la Dierre, invece, è una vittoria dal sapore dolcissimo che da un grosso segnale al campionato ed allontana l'amarezza cruenta post gara contro Comiso.

DIERRE - GELA BASKET: 85-80 (23-19, 22-23, 24-22, 16-16)

DIERRE: Scortica 25, Cernic 20, Miljanic 11, Gallardo 8, Donati 7, Petrovic 5, Arrighini 4, Alescio 3, Epifani 2, Ripepi 0, Iannò 0, La Mastra 0..All Inguaggiato Ass Marcianò

GELA BASKET: Hajrovic 16, Giusti 14, Occhipinti 14, Caiola G. 11, Caiola E. 9, Provenzani 7, Kovac 5, Paglia 4, Farruggia 0, Todorovic 0, Scifo 0. All Bernardo

Arbitri Caputo e Staropoli