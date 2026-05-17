Vittoria netta degli amaranto di mister Polimeni e capitan Laganà che, contro gli atleti di mister Mastrangelo, centrano anche l’obiettivo promozione. E’ festa per il volley e per lo sport

In un PalaCalafiore in festa, la Domotek volley fa sognare il pubblico di Reggio e conquista una meritata promozione in serie A2. Contro Belluno finisce con un netto 3 a zero che fa volare gli amaranto ancora più in alto.

La Domoteck Volley promossa in Serie A2

In un palazzetto “caldo”, come non si vedeva da tempo per una competizione sportiva, in campo contro gli atleti di mister Mastrangelo, con gli amaranto di mister Polimeni e capitan Laganà anche il settimo uomo per la quarta sfida decisiva dell’anno, la più importante, la finalissima del Playoff che gli amaranto hanno vinto dominando per tutta la gara.

Un finale di stagione degno di un anno d’oro in cui la Domotek Volley, dopo aver vinto la Coppa Italia Del Monte e la Supercoppa e avere sfiorato la promozione in occasione dello spareggio perso contro la Conad Reggio Emilia. E adesso un altro sogno è appena iniziato.