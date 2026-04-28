La squadra di calcio Under 19 della Gioiese ha conquistato il titolo regionale dopo una spettacolare finale contro il Bocale Admo. Un derby tutto reggino che ha dimostrato il grande potenziale dei giovani talenti locali. In un match intenso e avvincente, disputatesi presso in centro tecnico federale di Catanzaro, i pianigiani hanno messo in campo spiccate doti tecniche e caratteriali.

Rimasti in dieci già nel primo tempo, sono riusciti a portare a casa la vittoria con il gol di Salvatore Morale e piegare una formazione proveniente da un percorso straordinario. Uno spirito di squadra encomiabile. Soddisfazione per i tifosi e tutta la comunità che ha celebrato i giovani atleti al loro ritorno in città con caroselli di automobili e cori di gioia. Nonostante la delusione per la retrocessione della prima squadra in Promozione, il successo dell'Under 19 rappresenta un raggio di luce per il futuro del club.

«I veri protagonisti sono i ragazzi – ha dichiarato ai microfoni del club viola, Domenico Bagalà, responsabile del settore giovanile -. in questi mesi, nonostante tutte le difficoltà, hanno lavorato e sono riusciti a dare il massimo. È una cosa bellissima per Gioia Tauro. Ci meritiamo questi palcoscenici. Siamo stanchi di soffrire. Nulla accade per caso. È una programmazione di 3 anni che ha dato i suoi frutti in questo percorso così importante. Sarebbe sbagliato non proseguire con questo gruppo anche l'anno prossimo. Abbiamo schierato tantissimi calciatori sotto età. È una bella base da cui ripartire».

Anche il presidente del Bocale Admo, Cogliandro, a fine partita, con grande sportività, ha fatto i complimenti ai calciatori viola: «Ha vinto la squadra che merita».