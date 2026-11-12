Si chiude con una sconfitta il turno infrasettimanale della Myenergy Reggio Calabria, superata al PalaCalafiore dalla SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights con il punteggio di 64-72, nell’ottava giornata del campionato di Serie B Nazionale.

Una gara combattuta, nella quale i neroarancio di coach Michele Carrea riescono a tenere testa agli avversari per tutta la prima metà dell’incontro, prima di pagare un terzo quarto complicato che indirizza la sfida a favore della formazione lombarda.

L’avvio è caratterizzato da grande intensità difensiva e qualche errore offensivo da entrambe le parti. Dopo il primo vantaggio ospite, la Viola trova ritmo grazie a Taflaj, Calvellini e Love, riuscendo a costruire un primo margine con la tripla di Marini. Legnano prova a ricucire lo strappo, ma i padroni di casa chiudono avanti la prima frazione sul 16-12.

Nel secondo periodo i neroarancio continuano a trovare buone soluzioni offensive, soprattutto dall’arco, ma Legnano aumenta progressivamente la pressione e trova punti importanti con Quinti e Dolezaj. La gara procede sui binari dell’equilibrio, con continui cambi di inerzia e le due squadre che raggiungono l’intervallo lungo in perfetta parità sul 34-34.

Al rientro dagli spogliatoi arriva il momento decisivo della partita. Gli ospiti alzano l’intensità difensiva e sfruttano le difficoltà realizzative della Viola, trovando continuità soprattutto con Stepanovic, protagonista di una serie di triple che permettono ai Knights di prendere il largo. I neroarancio faticano a trovare fluidità in attacco e Legnano chiude il terzo quarto avanti 44-55.

Nell’ultima frazione la formazione lombarda prova a gestire il vantaggio, ma la Myenergy non rinuncia a lottare. Love si carica sulle spalle l’attacco reggino, trovando canestri pesanti dalla lunga distanza e alimentando il tentativo di rimonta. La Viola aumenta la pressione difensiva, recupera palloni importanti e prova a riaprire la contesa nei minuti conclusivi.

Legnano, tuttavia, mantiene lucidità nei possessi decisivi e dalla lunetta mette al sicuro il risultato, chiudendo sul definitivo 64-72.

Per la Myenergy, che trova in Daniel Love il miglior realizzatore con 16 punti, resta il rammarico per non essere riuscita a dare continuità alla buona prestazione del primo tempo e al successo esterno conquistato a Vicenza.

La formazione di coach Carrea sarà adesso chiamata a ritrovare equilibrio e continuità, con l’obiettivo di trasformare il lavoro quotidiano in risultati anche davanti al proprio pubblico.