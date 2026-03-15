«Una vera prova di gruppo. Non era facile. L'avversario, esperto e ben allenato, realmente poteva impensierire le amaranto . Così non è stato. Campo nuovo, ed ambiente da sogno, un vero e proprio spot per il volley femminile e la pallavolo in generale.

L'organizzazione Sportspecialist come Host e la cura del Comitato Regionale Fipav, con tanto di diretta dell'evento ha fatto il resto. Bella sfida e derby tutto reggino tra le capofila del girone B della Serie C Femminile.

Le amaranto dei Mister Giglietta ed Azzarà rispettano ancora una volta i pronostici e battono la meritevole e combattiva New Teosidos.

25 a 18, 25 a 17,25 a 21 i parziali. Gara tutt'altro che scontata.

Nell'ultimo set, specialmente la New Teosidos ha dato del grande filo da torcere al gruppo amaranto che ha schierato, dopo un tesseramento repentino, la pallavolista Ilenia Buonfiglio, giocatrice con esperienza che sarà sicuramente utile alla causa.

Spettacolare prestazione del capitano Suelen Oliveira. Bene Giorgia Fiorini al palleggio ma è il gruppo la vera forza».

Mister Franco Giglietta ha analizzato la semifinale e le emozioni di una giornata speciale. «Non è stata una partita molto brillante, però dato l'importanza della posta in palio ci sta. Noi sapevamo che la Teosidos avrebbe fatto bene come in effetti è stato, ma noi eravamo preparati anche a questo. Bisogna considerare anche che l'impianto, giocare al PalaCalafiore, ha un tantino messo le ragazze in suggestione all'inizio. Però siamo state brave a recuperare poi strada facendo, infatti abbiamo chiuso. Secondo me, anche se il parziale è stato più alto, abbiamo giocato meglio il terzo degli altri due set».

A trascinare la squadra, anche la regia di Giorgia Fiorini. La palleggiatrice, protagonista di una stagione importante e vincente, analizza la semifinale: «È stata una bella gara, molto difficile. Siamo partite tese, non abbiamo fatto il nostro gioco appieno, ma abbiamo combattuto. L'avversario era completo, esperto e difendeva tanto. Sono felice della prestazione: siamo state brave».



Oggi, piatto ricchissimo: dopo la partita di Serie A3 Credem, la gara della Domotek Volley, le giovani amaranto giocheranno la finalissima della competizione sempre sul taraflex del Palacalafiore alle ore 20 circa contro la favorita Rossano , team omologo del girone A della stessa categoria che ha battuto la Scorte Tecniche Cutro con il medesimo parziale delle amaranto, 3-0 con un perentorio 25-21,25-9 e 25 a 15 .

«I parziali raccontano di una gara che alla vigilia si presentava ricca di insidie ma che le gialloblù hanno saputo interpretare con personalità, qualità tecnica e grande maturità.

Il confronto era considerato uno dei più delicati della manifestazione. Il Cutro allenato da Michela Sapia, rossanese doc ed ex atleta delle storiche realtà bizantine Rossano e Murialdo, arrivava alla semifinale in grande forma e con entusiasmo. Ma la squadra guidata da Luigi Zangaro ha risposto con una prestazione di altissimo livello, probabilmente una delle migliori dell’intera stagione».

Gara clou oggi anche per la Domotek Volley