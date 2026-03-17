Si tinge di amaranto ma non abbastanza la finalissima della Coppa Calabria by Sensation “Memorial Sergio Sorrenti”. La Puliservice Reggio Calabria esce sconfitta dalla gara che assegnava il trofeo, ma lo fa a testa altissima, dimostrando carattere e qualità per lunghi tratti del match contro la quotatissima Rossano, in un clima di fair play ma di grande volley in rosa. A consolare parzialmente la formazione di mister Giglietta arriva il riconoscimento individuale a Elisa D'Elia, eletta miglior libero della competizione. Nel post-partita, è stata proprio la libero amaranto a fare il punto della situazione, analizzando una finale che ha regalato emozioni e qualche rimpianto.

D'Elia non cerca alibi e individua con precisione il punto in cui la bilancia ha pendato dalla parte degli avversari: «Ci è mancato lo sprint decisivo, il coraggio che serve in queste partite dove non vince la più forte, ma vince chi ha più coraggio. A noi purtroppo in alcuni frangenti è mancato proprio quello decisivo».

Una consapevolezza che rende onore alla prestazione della squadra, capace di giocare alla pari per lunghi tratti ma di fermarsi un passo prima dell'impresa. Alla domanda se possa aver influito l'emozione di giocare una finale così importante, il libero amaranto risponde con onestà e sportività: «Sicuramente ha influito il fatto di giocare una partita così importante, la prima volta per tante di noi in una finale di Coppa Calabria. Avevamo tante giovani in campo, ma non è una giustificazione. Bisogna fare l'applauso agli avversari, che sono state molto brave».

Nonostante il risultato amaro, l'esperienza di giocare in uno scenario suggestivo come il Palacalafiore ha lasciato il segno nelle ragazze della Puliservice. D'Elia si lascia andare a un sorriso nel raccontare le emozioni vissute: «È stata un'emozione fortissima. Già dai giorni prima eravamo molto ma molto emozionate perché il palazzetto è molto suggestivo. Soprattutto si è creato un ambiente fantastico, quindi complimenti a chi ha organizzato, alla Sportspecialist, tutto il network con a capo la Domotek Volley di A3 e la Fipav Calabria. Sia sabato che soprattutto domenica è stato bellissimo giocare in questo palazzetto gremito da tante persone».

Niente tempo per crogiolarsi nel rammarico, perché la stagione vera e propria sta per iniziare. La Puliservice di Mister Giglietta è già proiettata verso l'impegno che conta: i playoff. Si parte il 22 marzo con la sfida valida per l'ottavo di finale, in casa della Magna Graecia Catanzaro. Una serie al meglio delle due gare, con eventuale golden set in caso di parità dopo i due incontri.

Elisa D'Elia guarda già avanti con la determinazione di chi sa che questa finale di Coppa può essere un punto di partenza: «Adesso ci riposeremo perché è stato un weekend impegnativo, ma da martedì si tornerà in campo cercando di lavorare al massimo per poter andare avanti nei playoff. E chissà, magari più avanti scontrarci di nuovo con le squadre che abbiamo incontrato finora».