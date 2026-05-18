Dopo il capolavoro di gara-1, la squadra di Cadeo stecca in trasferta e rimanda il verdetto finale alla decisiva sfida di mercoledì davanti al pubblico di casa

Così come contro Benevento, la Redel Viola dovrà ricorrere a gara-3 per provare a vincere la serie. Fattore campo rispettato da Barcellona che con una difesa forte, tanti rimbalzi e ottime percentuali al tiro, accentua una serata infelice per i neroarancio che in trasferta non riescono a sbloccarsi.

Primo quarto in cui Barcellona parte molto forte e, nonostante il basso punteggio nei primi 6 minuti di gioco, riesce a chiudere avanti di 8 lunghezze sospinta dalle giocate di Dancetovic ed Aguzzoli (10 dei 17 punti portano la loro firma). Viola che risponde con i liberi di Laganà e la tripla di Maresca, oltre il rimbalzo ed appoggio di Zampa, ma avvio sottotono per i ragazzi di Cadeo che subiscono la verve difensiva dei padroni di casa.

Tentativo di rimonta ospite in avvio di secondo periodo, con i canestri di Clark e la tripla di Zampa che valgono il -3. Ma dall’altra parte Sebastianelli piazza importanti canestri che rimettono i ragazzi di Bartocci a distanza di sicurezza. Difesa molto fisica, con contatti sempre al limite e Viola limitata in attacco, con gli arbitri forse un po’ troppo permissivi. Ne consegue che in contropiede Aguzzoli piazza il massimo vantaggio (+12) prima che Laganà sulla sirena firmi il -10 che manda le squadre all’intervallo sul 35-25.

La reazione attesa non arriva, merito anche di un Sebastianelli formato MVP con triple e giocate importanti, supportato da Aguzzoli. Fernandez prova a tenere in partita i suoi, ma non basta per ricucire il gap, con il 53-41 che manda le due compagini all’ultima parte di gara.

Continua a riuscire di tutto a Barcellona, non funziona niente invece per la Redel, anche nervosa. I giallorossi chiudono la disputa, nonostante i tentativi di Laganà e Fernandez, purtroppo vani.

Appuntamento a mercoledì, sarà di nuovo gara-3, al PalaCalafiore e la Redel chiama a gran voce i propri tifosi: ora come non mai, per continuare a sognare e riscattare questo passo falso.

BARCELLONA-REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA 70-62

(17-9/35-25/53-41)

BARCELLONA: Okereke 1, Di Marzio 3, Aguzzoli 16, Malkic, Sebastianelli 17, Sindoni, Dancetovic 10, Cessel 5, Fraga 6, Galipò 10, Grivo 2. All. Bartocci.

REDEL VIOLA RC: Agbortabi, Fiusco, Marangon, Marinelli, Laganà 16, Fernandez 14, Zampa 5, Marini 4, Maresca 5, Clark 18, Laquintana, Macrillante. All. Cadeo.