È successo un’altra volta. I ragazzacci della Reghion 730 a.C. e gli indomabili Total Kaos 1990 hanno centrato per il secondo anno consecutivo l’obiettivo, laureandosi campioni d’Italia dopo aver battuto Verona (76-72) nella finalissima nazionale del Csi Open ad Asti.

I neroarancio sono stati protagonisti di una quattro giorni ricca di emozione, e di una finale epica, vissuta anche con grande tensione da parte scaligera, con un fuori programma che per fortuna resta solo fuori dal campo di gioco dove a rubare la scena sono i soliti Total Kaos, storico gruppo ultras reggino, che ha gremito gli spalti sin da giovedì giorno di inizio delle fasi finali del torneo – oggi erano almeno 50 quelli giunti da Reggio -, dando spettacolo e colore alla fase finale di un torneo che in molti sperano di portare a Reggio nella prossima stagione. Sarà compito del Csi adesso non perdere tempo e candidarsi sin da subito, e attivando le dovute sinergie, quale sede per la fasi finali del prossimo anno. Sarebbe una grande sfida per l’organizzazione del Csi ma anche una sorta di atto dovuto nei confronti di una squadra che continua a portare in alto il nome della città di Reggio Calabria.

Un team fatto di uomini veri che, sotto la guida di coach Saccà, si sono sobbarcati, oltre alla sfida personale sul parquet, anche l’onere di portare avanti, anche con sacrifici personali, il progetto popolare che va avanti ormai da sette anni dei Total Kaos. Dunque, un nuovo tricolore è pronto a sventolare sulla città: è quello del basket popolare della Reghion 730 a.C. e dei Total Kaos 1990.

Di seguito lo score dei Campioni d’Italia della Reghion contro Verona: