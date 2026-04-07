L’unica rappresentante della Calabria, categoria Esordienti 2013 (U13), si è resa protagonista di un girone eccellente, chiuso al primo posto grazie a 4 vittorie e 1 pareggio

Un’esperienza internazionale di grande valore per la Scuola Calcio Real Bagnara, unica rappresentante della Calabria, che ha preso parte alla Ravenna Cup 2026 – categoria Esordienti 2013 (U13), confrontandosi con squadre di alto livello provenienti da tutta Italia e dall’estero.

I giovani atleti si sono resi protagonisti di un girone eccellente, chiuso al primo posto grazie a 4 vittorie e 1 pareggio, con appena un solo gol subito. Un cammino importante, impreziosito da successi contro realtà prestigiose come Lazio, Longueuil All Start(Canada), Vigor Milano, Victoria Marra (NA) e Magnano (UD).

Durante tutto il torneo, la squadra ha dimostrato qualità tecniche, determinazione e grande spirito di gruppo, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e di altre società presenti. Straordinario anche il supporto del pubblico: tante tifoserie si sono affezionate ai nostri ragazzi, sostenendoli con entusiasmo fino alla sfida dei quarti di finale.

Il percorso si è concluso proprio ai quarti, al termine di una partita intensa e combattuta, che ha portato il Real Bagnara a conquistare un ottimo 4° posto su 36 squadre partecipanti.

Complimenti a tutti i protagonisti di questa splendida avventura, guidati da mister Nunzio Pitasi, in un’esperienza così importante, dentro e fuori dal campo:

Creazzo Costanza

Minutolo Pasquale

Nicolò Provenzano

Gatto Giovanni

Gatto Gabriele

Musicò Francesco

Crignano Andrea

Cannatella Angelo

Cannizzaro Umberto

Pansera Antonio

Calia Vincenzo