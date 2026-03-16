Importante vittoria degli amaranto con l’1-0 sullo Spilinga.

Grande successo per il Locri Calcio nella 23ª giornata di campionato di Prima Categoria – girone C. Con la rete nel secondo tempo di Pasquale Angiò, i ragazzi di mister Luigi Iervasi vincono per 1-0 davanti al proprio pubblico grazie a una prestazione molto solida.

Una vittoria che dà morale e una maggiore consapevolezza di quanto questa squadra possa ancora crescere; vincere con lo Spilinga, che era al quarto posto in classifica, ha dato testimonianza che questo roster costruito dal ds Paolo Spadaro meritava sicuramente altra classifica per quanto profuso in questa stagione.

Con questa vittoria la società del presidente Carlo Alia si stacca dalla zona play-out, rafforzando e mantenendo gli obiettivi di inizio stagione (che ricordiamo per i locresi ha preso il via il 5 settembre nel vuoto e nell’incertezza più assoluta), ovvero quello di conquistare una salvezza e di lanciare e far crescere i giovani calciatori del territorio.

In quest’ottica, la società locrese – che gestisce anche un settore femminile in forte crescita – ha avviato una serie di incontri con nuovi soci locresi entrati a sostegno del progetto, con l’obiettivo di pianificare per tempo la prossima stagione.

L’intenzione è quella di costruire una squadra più competitiva e capace di puntare alle posizioni di vertice, senza però perdere di vista la linea guida del club: valorizzazione dei giovani e sostenibilità, due principi ritenuti fondamentali per garantire solidità e continuità nel tempo.

«In questi mesi sono circolate tante voci» – afferma il direttore generale Armeni. «Abbiamo valutato attentamente le varie situazioni insieme al socio Carlo Alia e ci siamo confrontati anche con i nuovi membri entrati a far parte della società.

Alla fine abbiamo deciso di proseguire nello sviluppo di questo progetto, con l’obiettivo di farlo crescere nel tempo mantenendo una gestione oculata. Dopo questa prima stagione di esperienza cercheremo di costruire un roster più competitivo per lottare per il vertice, facendo un piccolo passo in avanti rispetto a quest’anno.

I nuovi soci che si sono avvicinati hanno creduto fortemente nel progetto giovani e insieme vogliamo costruire una realtà solida nella quale calciatori e tifosi possano identificarsi in una mission comune. Vogliamo provare a creare una base solida, per poi sviluppare il tutto».

Dopo Pasqua ci saranno altre informazioni a tal riguardo. Per il momento concentriamoci sulla prossima gara, che potrebbe sancire in maniera importante il traguardo della salvezza sul campo: domenica 22 marzo arriverà a Locri il Palermiti Girifalco e gli amaranto sono decisi a riscattare il ko dell’andata, rocambolesco e beffardo.