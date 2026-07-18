La Sviluppo Sud Palmi prosegue il percorso di costruzione del roster in vista del prossimo campionato di Serie A2, puntando su un elemento che nella passata stagione si è rivelato tra i più continui e determinanti. Tra le conferme gialloblù c'è quella dello schiacciatore-ricevitore Luka Basic, pronto a mettere nuovamente la propria esperienza al servizio della squadra.

Francese, nato a Rennes nel 1995 da famiglia bosniaca, Basic è uno schiacciatore di 201 centimetri che abbina potenza fisica, affidabilità in seconda linea e grande esperienza nel campionato italiano. Arrivato in Italia nel 2018, ha vestito le maglie di Powervolley Milano, Callipo Vibo Valentia, Gas Sales Piacenza, Saturnia Catania e, dalla scorsa stagione, quella della Sviluppo Sud Palmi. Nel suo percorso figurano anche la vittoria della Challenge Cup con Milano e della Coppa Italia di SuperLega con Piacenza.

Nella stagione 2025/26 Basic è stato uno dei principali terminali offensivi della formazione gialloblù, chiudendo il campionato con 316 punti in 21 presenze, impreziositi da un rendimento costante e da numerose prestazioni in doppia cifra, confermandosi un punto di riferimento dell'attacco palmese.

Con entusiasmo, lo schiacciatore francese guarda ora al nuovo campionato:

«Sono davvero felice di poter continuare questo percorso con questa società. La conferma rappresenta per me un segnale di fiducia e, allo stesso tempo, una responsabilità in più. Vogliamo affrontare il prossimo campionato con entusiasmo, lavorando ogni giorno per crescere come squadra e farci trovare pronti in ogni partita. Personalmente darò il massimo, mettendo a disposizione del gruppo esperienza, impegno e spirito di sacrificio. Ai nostri tifosi voglio dire di starci vicino come hanno sempre fatto: il loro sostegno sarà fondamentale. Non vediamo l'ora di ritrovarli al palazzetto di Palmi e vivere insieme una stagione ricca di emozioni».

Con la conferma di Luka Basic, la Sviluppo Sud Palmi mantiene nel proprio organico un atleta di assoluto valore tecnico e umano, elemento di esperienza attorno al quale continuare a costruire un gruppo competitivo, ambizioso e pronto a regalare soddisfazioni ai colori gialloblù.