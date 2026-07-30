Mare, strade, vicoli del centro storico e nuovi spazi urbani. Per tre giorni consecutivi Melito Porto Salvo si prepara a vivere un fine settimana interamente dedicato allo sport, con quattro appuntamenti che coinvolgeranno discipline diverse e atleti provenienti da tutta la Calabria, trasformando la cittadina jonica in un punto di riferimento per gli appassionati.

Il programma prenderà il via sabato 1° agosto con due eventi di rilievo. In mattinata, alle 10.30, le acque dello Stretto ospiteranno il 1° Meeting Città di Melito, gara di mezzofondo di 3 chilometri organizzata dalla FIN Calabria. Una manifestazione che porterà sul litorale melitese nuotatori impegnati in una prova di grande fascino, dove agonismo e paesaggio si fonderanno nello scenario unico della costa.

La stessa giornata proseguirà nel pomeriggio con il 2° Memorial Salvatore Scrivo, quinta prova del Campionato UISP di mountain bike. Il ritrovo è fissato alle 18 in Piazza Stazione, mentre la partenza è prevista alle 19. I biker si sfideranno lungo un circuito cittadino di 1,5 chilometri, disegnato tra i caratteristici vicoli di Melito Vecchio, con un percorso tecnico e spettacolare dedicato al ricordo di Salvatore Scrivo.

Domenica 2 agosto sarà invece la volta della Melito Sunset Run, corsa al tramonto di 5 chilometri organizzata dall'ASD Melito Marathon. Il raduno è previsto alle 18 in Piazza Porto Salvo, mentre lo start sarà dato alle 19.30. La manifestazione, aperta anche ai non competitivi, accompagnerà i partecipanti lungo il lungomare nell'ora più suggestiva della giornata, con il sole che cala sullo Stretto a fare da cornice. Previsti premi per i migliori classificati e una T-shirt celebrativa riservata ai primi duecento iscritti.

Il lungo weekend sportivo si concluderà lunedì 3 agosto con un momento destinato a lasciare un segno permanente per la città. Alle 18 sarà inaugurato il nuovo playground di basket di via del Fortino, uno spazio dedicato ai giovani e alla pratica sportiva all'aperto. Dopo il taglio del nastro del sindaco Tito Nastasi, il programma prevede una partita simbolica tra gli Esordienti Kleos e YMCA Siderno, una gara di tiri, un'amichevole tra Kleos All Stars e Melito All Stars, oltre a momenti di animazione con musica, esibizioni di danza e la partecipazione di Giovanni Mafrici.

Quattro eventi diversi, un unico filo conduttore: fare dello sport uno strumento di aggregazione, promozione del territorio e valorizzazione degli spazi cittadini. Tra mare, centro storico e lungomare, Melito Porto Salvo inaugura così il mese di agosto proponendosi come una vera e propria capitale dello sport, capace di unire agonismo, partecipazione e socialità in un unico grande weekend.