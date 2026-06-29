Il Locri Next Gen passa il testimone all’AC Locri 1907, unificando calcio maschile e femminile sotto un unico stemma e una nuova denominazione ispirata alle origini del club. Confermato in panchina mister Luigi Iervasi, mentre la società prepara la nuova stagione

Dopo l’eccellente lavoro svolto nelle passate stagioni, il Locri Next Gen passa ufficialmente il testimone all’AC Locri 1907. È questo il nuovo nome che unirà, sotto un'unica identità, sia la selezione maschile che quella femminile del calcio locrese.

L’entourage amaranto ha scelto di legarsi all'anno 1907 in seguito alla straordinaria scoperta storica dell’avvocato Rosario Scarfò. Grazie al ritrovamento di documenti ufficiali e certificati, è emerso che la prima squadra di calcio calabrese fu proprio la Fortitudo Locrese, fondata nel 1907 e antenata diretta del Locri. Una rivelazione che conferisce ulteriore valore e prestigio alla nostra tradizione, trasmettendo la forza necessaria per onorare la storia anche in questa nuova stagione sportiva.

A sancire questo cambiamento ci sarà un nuovo stemma, pensato per sintetizzare l'anima del club. La nuova identità visiva fonde insieme con il cavallo alato, storico simbolo del calcio maschile e l’Athena Nike, dea della vittoria e simbolo del settore femminile.

Un mix perfetto che celebra il valore di Locri, la sua vocazione all'inclusività e le sue ambizioni per il futuro. I colori bianco e amaranto guideranno una stagione che si preannuncia entusiasmante e ricca di novità.

La società sarà impegnata nel settore maschile con i campionati FIGC nelle categorie Juniores e Promozione; nel femminile si disputeranno i campionati FIGC con le categorie Under 12, Under 15 e Under 17, mentre la Prima Squadra sarà impegnata nel campionato di Eccellenza. Spazio anche al Calcio a 5 con l’Under 17 nel circuito PGS.

Sul fronte tecnico, per la squadra maschile è arrivata la meritata riconferma di mister Luigi Iervasi. Nei prossimi giorni verrà ufficializzato lo staff tecnico insieme al roster dei calciatori. Il direttore tecnico Pinuccio Sainato e il direttore sportivo Paolo Spadaro sono già al lavoro, in piena sinergia con le indicazioni dell'allenatore, per definire gli ultimi acquisti e le conferme in rosa.