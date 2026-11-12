Undici società hanno sottoscritto la richiesta di convocazione. Nel mirino la gestione del Comitato regionale e alcune scelte sull’organizzazione delle manifestazioni invernali

«La distanza con il Comitato regionale è profonda e la fiducia è compromessa». È quanto sostengono le società calabresi che hanno sottoscritto la richiesta di convocazione di un’Assemblea straordinaria della Federazione italiana nuoto (Fin) Calabria, dopo l’ultimo intervento del Comitato regionale guidato dal presidente Alfredo Porcaro.

Secondo le società firmatarie, le recenti comunicazioni della Fin Calabria confermerebbero una frattura ormai evidente tra la dirigenza regionale e una parte degli affiliati. Al centro della contestazione vengono indicate questioni relative alla gestione del Comitato, alla trasparenza delle decisioni, all’equità di trattamento tra le società e alle modalità di confronto istituzionale. Le società sostengono di avere già sottoposto le proprie criticità alla dirigenza regionale e di averle ribadite attraverso la richiesta formale di convocazione dell’Assemblea straordinaria. A loro giudizio, le risposte ricevute non avrebbero affrontato in maniera risolutiva le questioni sollevate.

Tra gli aspetti contestati c'è anche l'organizzazione delle manifestazioni invernali, con la concentrazione delle gare al Centro federale di Crotone e la previsione di accessi contingentati e competizioni a porte chiuse. Una scelta che, secondo i firmatari, comporterebbe trasferte e costi aggiuntivi per atleti e famiglie e limiterebbe la possibilità dei genitori di assistere alle gare, soprattutto nelle categorie giovanili e negli Esordienti.

Per le società, però, la questione non riguarda soltanto impianti, calendari e modalità di accesso alle competizioni. «La questione centrale resta quella della fiducia», sostengono, chiedendo una governance che garantisca maggiore trasparenza, rappresentanza e pari dignità agli affiliati.

In questo quadro, l’Assemblea straordinaria viene considerata dalle società firmatarie come il momento nel quale verificare «se esistano ancora le condizioni per proseguire con l’attuale governance». La posizione annunciata è netta: «La nostra intenzione è esprimere la sfiducia» nei confronti del presidente Porcaro e del Comitato regionale. Le società precisano che la loro posizione non sarebbe finalizzata a ostacolare l’attività federale, ma alla richiesta di ristabilire condizioni di credibilità e rappresentanza per il movimento natatorio calabrese.

A sottoscrivere la richiesta sono Penta Vibo, Kroton Nuoto, Calabria Swim Race, Sport4Life, Gruppo Atletico Sportivo, Catanzaro Nuoto, Anzianotti Nuoto, Kairos Management, Kairos Nuoto Lamezia, Italica Sport Rc e Pianeta Sport Rc.