Calendario fitto per gli amaranto: sfida ravvicinata con l’Athletic Palermo e attesa per le indicazioni sui biglietti del recupero

Sarà recuperata mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 14:30 la sfida tra Nuova Igea Virtus e Reggina, rinviata domenica a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco. La decisione ufficiale colloca il match in un momento particolarmente delicato della stagione per gli amaranto, attesi da un vero e proprio tour de force.

La gara si inserisce infatti a soli quattro giorni di distanza dall’altro big match contro l’Athletic Palermo, rendendo il calendario particolarmente fitto e impegnativo per la squadra dello Stretto. Un doppio appuntamento che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa agli obiettivi stagionali.

Non solo Reggina: anche la sfida tra Acireale ed Enna seguirà lo stesso calendario, con recupero fissato anch’esso per il 25 marzo alle ore 14:30.

Restano ora da definire le modalità relative ai biglietti già acquistati per la gara rinviata. La società comunicherà nei prossimi giorni tutte le indicazioni utili per i tifosi, chiamati a riorganizzarsi in vista del nuovo appuntamento.