I neroarancio cedono nel finale al termine di una sfida combattuta. Non bastano i 18 punti di Markovic e i 14 di Romeo. La prossima sfida sarà in trasferta contro la Paffoni Fulgor Basket Omegna
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FORTUNATO SERRANO'
Si chiude con una sconfitta il secondo impegno casalingo della Myenergy Reggio Calabria, superata dalla Logiman Orzinuovi per 68-73 nella quarta giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.
Una gara intensa e caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte, nella quale la formazione di coach Michele Carrea riesce a rimanere in partita fino agli ultimi possessi, prima di arrendersi alla maggiore precisione degli ospiti nelle fasi decisive.
L’avvio è favorevole alla formazione bresciana, che piazza un parziale di 0-9 costringendo i neroarancio a inseguire. La Myenergy trova progressivamente ritmo e intensità difensiva, ricucendo lo svantaggio e mettendo anche la testa avanti con Markovic. Orzinuovi risponde e chiude il primo periodo sull’11-15.
Nel secondo quarto cresce la pressione difensiva dei padroni di casa. Romeo, Markovic e Taflaj guidano la reazione, mentre la presenza di Diouf sotto canestro contribuisce a limitare le soluzioni offensive avversarie. La Viola trova maggiore continuità, recupera lo svantaggio e va all’intervallo lungo avanti 38-35.
Al rientro dagli spogliatoi la sfida rimane equilibrata. La Myenergy raggiunge il massimo vantaggio sul 48-42, trascinata dalle iniziative di capitan Romeo, ma Orzinuovi risponde con un parziale che ribalta nuovamente l’inerzia. La tripla sulla sirena di Markovic tiene i neroarancio a stretto contatto: 52-54 al termine della terza frazione.
L’ultimo periodo si sviluppa punto a punto. Markovic e Taflaj riportano la gara in equilibrio sul 59-59, ma la formazione di coach Bassi trova nelle conclusioni dalla distanza di Piccone, miglior realizzatore dell’incontro con 29 punti, le giocate che indirizzano la sfida.
La Myenergy prova a reagire e rimane in corsa fino agli ultimi minuti, senza però riuscire a completare la rimonta. Nel finale Orzinuovi gestisce il vantaggio e conquista i due punti con il risultato di 68-73.
Per la formazione neroarancio, reduce dalla vittoria esterna contro la Rucker San Vendemiano, arriva una battuta d’arresto che lascia rammarico per un confronto rimasto aperto a lungo. La squadra ha mostrato capacità di reazione e buoni momenti di intensità difensiva, ma ha pagato la difficoltà nel trovare continuità offensiva e nel concretizzare alcuni possessi importanti.
La Myenergy tornerà al lavoro per preparare la prossima trasferta contro la Paffoni Fulgor Basket Omegna.
Myenergy Reggio Calabria – Logiman Orzinuovi 68-73
Parziali: 11-15, 27-20, 14-19, 16-19.
Myenergy Reggio Calabria: Taflaj 11, Markovic 18, Love 8, Donadoni 9, Marini 2, Calvellini 2, Diouf 2, Clark 0, Abati Touré 2, Romeo 14. All. Michele Carrea.
Logiman Orzinuovi: Piccone 29, Oxilia 11, Bedetti 10, Zilli 8, Cacace 9, Stefani 4, Minoli 2, Venturoli, Dellosto, Lucherini. All. Giovanni Bassi.